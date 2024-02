Banka Creditas jde soupeřit s Portu a spol. Dva roky vyvíjela aplikaci pro investice do ETF

Uložit 0

Češi mají pořád příliš velké množství peněz na běžných či spořicích účtech, které by měli začít investovat, aby zajistili jejich lepší zhodnocení. I proto, že doba vysokých úrokových sazeb pomalu končí. „I Češi tak začnou opět hledat příležitosti, jak své peníze zhodnocovat do budoucna jinak, podobně jako ve vyspělých zemí Evropské unie,“ říká hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Právě banka miliardáře Pavla Hubáčka je dalším hráčem, který chce jít v tomto ohledu klientům naproti a spouští novou investiční aplikaci. Její hlavní propozicí mají být co nejnižší bariéry vstupu. Nabídne investování do podílových fondů a ETF.

Nová investiční aplikace se jmenuje Max Invest. Banka Creditas ji brandově spojuje se svou Max Bankou, kterou koupila předloni jako Expobank a následně ji přejmenovala. Do budoucna je v plánu obě banky sjednotit pod společnou značku Creditas, ale investiční aplikace Max Invest by si mohla svůj název ponechat. Jedná se totiž o samostatnou entitu a uživatelé ji mohou využívat, aniž by byli klienty Creditas či Max Banky.

Podle šéfa skupiny Creditas Jiřího Hroudy má za sebou investiční aplikace dva roky složitého vývoje, který stál desítky milionů korun. Původně vznikala pod značkou Inu a loni získala od ČNB klíčové povolení k činnosti investičního zprostředkovatele. Nakonec byla spuštěna jako Max Invest a teď do ní vstupují první uživatelé. Creditas s ní chce rozvířit vody mezi investičními platformami, které lákají uživatele na to, že jim do světa investic umožní jednoduše vstoupit.

Mezi největší hráče v Česku s automatizovanými investicemi, o které se klienti nemusí příliš starat, patří Portu od Wood & Company, díky kapitálu od J&T funguje Fondee a produkt pro pravidelné investování nedávno spustilo také třeba XTB. „Ale zorientovat se v Portu a spol. je pořád poměrně náročné, zaměřujeme se hlavně na klienty, kteří mají z investování strach. Chceme je edukovat a rozinvestovat,“ vysvětluje manažerka projektu Max Invest Blanka Francová.

Jelikož chtějí v Creditas přilákat také ty, kteří dosud neměli k investicím důvěru, je nabídka produktů velmi jednoduchá. Součástí aplikace je i vzdělávací akademie. „Mapovali jsme při vývoji aplikace bariéry, které lidi od investování odrazují, a v hloubkových rozhovorech se ukázaly zejména následující: složitost a moc velký nepřehledný výběr, netransparentnost ceny a výkonnosti, obava ze ztráty a z nízké likvidity. Stavěli jsme tedy aplikaci, která tyto bariéry odbourá a otevře oblast investic i lidem, kteří se jich zatím obávali,“ říká Jiří Hrouda.

Po ověření identity a vyplnění profilového dotazníku se klientům otevřou dvě možnosti. První je investice do otevřených podílových fondů a do nástrojů, jako jsou státní dluhopisy, bankovní vklady a další nástroje peněžního trhu. Druhou možnost představují investice do pěti automaticky rozložených portfolií ETF odstupňovaných dle rizikového profilu klienta. Do budoucna se má navíc v rámci Max Invest objevit také možnost investovat do dlouhodobého investičního produktu (DIP), nového nástroje, kterým stát podporuje tvorbu individuálních rezerv na důchod.

Investovat lze jednorázově i pravidelně, přičemž minimální investice je u podílových fondů sto korun, v případě ETF to je 1 500 korun. První rok investování bude v Max Invest zdarma, banka chce zavést poplatky až od roku 2025, přičemž uvádí, že chce být vždy mezi třemi nejlevnějšími hráči na trhu. „Jde o společnost v rámci naší finanční skupiny, takže budeme do budoucna plánovat i cross-sell, ale aplikace by měla být v budoucích letech samovýdělečná. Pro další roky plánujeme jednoduchou poplatkovou strukturu na pár řádků,“ doplňuje Ivana Pícková, ředitelka úseku retailového bankovnictví v Creditas a předsedkyně představenstva Max Banky.