Banku postavili rychleji než svou centrálu, až teď získali povolení. Brzdili nás „škodiči“, říkají
Skupina Partners roste, její kanceláře už jí nestačí. Novou centrálu plánuje řadu let a nyní získala klíčové územní povolení.
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Finančně-poradenská skupina Partners, kterou v roce 2007 založili podnikatelé Petr Borkovec a Radim Lukeš, už roky usiluje o vlastní centrálu v Praze. Aktuálně sídlí v kancelářské budově Prague Gate na Chodově, jenže ta už jí nestačí. Osmimiliardový holding na sebe totiž postupně „nabalil“ i stejnojmennou banku, pojišťovnu Simplea, penzijní společnost Rentea, investiční platformu Aspire11 či nemovitostní fondy Trigea a Merity. „Teď jsme konečně získali pravomocně územní povolení, což byl nejsložitější krok. Zbývá stavební povolení, výběrko a pak už jen postavit a zaplatit,“ hlásí Borkovec.
Územní rozhodnutí přitom skupina získala již v září roku 2024. „Po mnoha letech práce, bojů a vyjednávání. Bohužel jedné společnosti se náš projekt na pozemku, který sousedí s jejich budovou, nelíbil. Jednat nechtěli, dohodnout se také ne, důvody neznáme, ale schopnost házet klacky pod nohy měli velkou, protože umí využít správné procesy. Takže další skoro dva roky odvolacího řízení jsou pryč,“ postěžoval si známý miliardář na profesní síti LinkedIn. Za tu dobu podle něj Partners vyrostli trojnásobně v obratu a dvojnásobně v počtu zaměstnanců.
Jejich „povolovací příběh“ ukazuje, proč je stavební zákon a jeho změny tak diskutované téma. Už v roce 2020 skupina Partners oznámila, že poblíž obchodního centra Westfield Chodov vybuduje své nové ústředí. Vyrůst tam měl pětipatrový objekt se sedmi tisíci metry čtverečních kancelářských ploch, kam by se vešlo 400 až 600 zaměstnanců.
„Spodní část chceme věnovat sdíleným prostorům pro poradce, setkávání s klienty, školícím místnostem i konferenčnímu sálu. A samozřejmě kavárně s gastrem a terase napojené na okolní zeleň. My opravdu na budoucnost home office nevěříme. Já to tedy jako introvert a pařan počítačových her docela v pohodě vydržím, ale kreativita fakt takhle nefunguje a většina lidí je z toho nešťastná,“ popisoval spolumajitel Partners v době, kdy řádila pandemie covidu.
Před dvěma lety se pak Borkovec chystal oslavit, že skupina získala územní rozhodnutí. „Prošli jsme diskusemi s občany Prahy 11, s úřadem jsme se domluvili na participační smlouvě a podmínkách, za kterých vydají souhlasné stanovisko, a rozhodli se, že velký kus našeho pozemku převedeme na městskou část, aby si zajistili, že tam již dále nebudeme stavět. Složité bylo se i jen domluvit vzhledem k volbám a personálním změnám, porod byl pak projít všemi stupni schválení. Ale podařilo se,“ líčil.
Jenže následně od projekčního studia AGE project přišla zpráva, že v poslední možný den dorazily na stavební úřad námitky investiční společnosti MEI, která sídlí v sousedství. Rok nato byl projekt údajně těsně před stavebním povolením, ale přišla další překážka.
„Úřad se s námitkami vypořádal skvěle a vydal územní rozhodnutí, ale samozřejmě se škodiči a parchanti pravděpodobně z MEI odvolali,“ komentoval to Borkovec (CzechCrunch požádal o vyjádření také společnost MEI, ta však do publikace článku nereagovala). Podle něj je tak zisk bankovní licence v podstatě „tříletá brnkačka“ proti snaze postavit vlastní centrálu – a to i na pozemku, kde takovou stavbu územní plán umožňuje.
Do nechtěného klubu pak Borkovce symbolicky přivítali i známí developeři, mimo jiné zakladatel skupiny Accolade Milan Kratina. „Takhle to máme velmi často. Pro mě pořád něco, čemu nemůžu uvěřit. Klasika je buď NIMBY (postoj lidí, kteří sice obecně souhlasí s výstavbou, ale odmítají ji v blízkosti svého vlastního bydliště – pozn. red.), nebo vyděrači… A pak se divíme, že se v Česku málo a pomalu staví,“ reagoval šéf společnosti JRD Jan Sadil. „Normální by bylo mít stavební povolení maximálně do jednoho roku,“ přisadil si Jan Fidler, spolumajitel skupiny Sebre a stavební společnosti Hinton.
Borkovec už dříve uvedl, že za úspěch bude považovat, pokud se projekt za nejméně 600 milionů korun podaří dotáhnout do roku 2029. „Když jsme o to žádali, tak jsme si říkali, že někdy na to budeme mít peníze, někdy se tam i vlezeme, máme čas, byla to sázka na budoucnost. Teď říkáme: Včera bylo pozdě a snad se vlezeme,“ uzavírá.