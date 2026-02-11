Milan Kratina staví nová Stínadla. Teplice budou mít moderní a žlutě zářící stadion pro 14 tisíc lidí
Projekt za 1,5 miliardy korun promění teplický stadion v moderní arénu. Nabídne 37 skyboxů, úplně novou tribunu i komerční prostory a lepší zázemí.
Ikonický stadion Na Stínadlech čeká radikální proměna. Fotbalový klub FK Teplice představil projekt s názvem Stínadla 2.0, který má za cíl vytvořit z letitého areálu moderní multifunkční arénu odpovídající evropským standardům. Za ambiciózní vizí stojí především nový majitel klubu a spoluzakladatel investiční skupiny Accolade Milan Kratina, který patří mezi nejbohatší Čechy. Investice se mají podle odhadů klubu vyšplhat až na 1,5 miliardy korun.
Dlouhodobý rozvoj infrastruktury, která poslouží fanouškům i celému regionu – právě to byla jedna z priorit, které Milan Kratina oznamoval, když do Teplic před necelým rokem oficiálně vstoupil. Skupina Accolade, kterou vlastní spolu se Zdeňkem Šoustalem, tehdy odkoupila podíl od sklářského gigantu AGC. Pokud bude vše probíhat podle plánu, akce by měla začít příští rok a hotovo by bylo v roce 2030.
Celý proces rekonstrukce stadionu je rozdělen do několika etap tak, aby klub mohl i během stavebních prací nadále hrát svá domácí utkání na vlastním trávníku. První fáze se zaměří na výstavbu zcela nové severní tribuny. Ta kromě moderního zázemí pro fanoušky přinese i výrazné navýšení počtu bezbariérových míst pro hendikepované diváky. Nad tribunou navíc vyroste dvoupodlažní kancelářská budova, která se stane novým administrativním srdcem klubu.
Zásadní architektonickou i byznysovou změnou projde hlavní západní tribuna. Pro byznysovou klientelu vznikne v horních patrech celkem 37 skyboxů a rozsáhlé VIP patro, které bude fungovat jako multifunkční sál pro konference či firemní akce. Součástí nové hlavní tribuny bude také interaktivní klubové muzeum a zázemí pro týmy i média.
„Věříme, že nová aréna na Stínadlech se stane jednou z nejvýraznějších staveb nejen v Teplicích, ale na celém českém území,“ uvedl Rudolf Řepka, ředitel FK Teplice. Výraznou modernizací projdou rovněž jižní a východní tribuna, kde vzniknou nové komerční prostory nebo fanshop, a součástí rekonstrukce budou také nové prostory pro občerstvení a výrazně rozšířená kapacita moderních toalet.
Technické parametry po dokončení rekonstrukce posunou stadion do elitní kategorie UEFA 4. Teplice tak budou moci hostit nejen zápasy základních skupin evropských pohárů, ale do města se bude moci vrátit i česká fotbalová reprezentace. Celková kapacita se ustálí na více než 14 tisících divácích. Modernizace zahrnuje také instalaci špičkového osvětlení, nového ozvučení a obří LED obrazovky na střeše administrativní části. Stadion tak bude připraven na nejnáročnější televizní přenosy i kulturní akce velkého rozsahu.
Vizuálně nejatraktivnějším prvkem se má stát kompletní opláštění stadionu, které aréně dodá moderní tvář a jasnou identitu. Fasáda bude pracovat s dynamickým nasvícením, které v běžném provozu podtrhne tradiční žlutou barvu klubu, ale při výjimečných událostech, jako jsou právě reprezentační starty, umožní přebarvení celého objektu do národní červené. Podle architekta Jakuba Kaila ze studia Rota Group bylo cílem vytvořit udržitelný projekt, který se inspiruje moderními stadiony v Evropě, jako je například aréna v německé Jeně.
Projekt počítá i s úpravou okolí stadionu, kde vznikne vyvýšený veřejný prostor pro fanoušky a komunitní akce. Tato fanzóna oddělí pěší zónu od dopravy a zvýší bezpečnost návštěvníků. Souběžně s rekonstrukcí hlavního stadionu navíc klub připravuje výstavbu nové mládežnické akademie v Modlanech. „Stínadla 2.0 nejsou jen projektem klubu. Vnímáme je jako investici do budoucnosti města a celého regionu,“ prohlásil spolumajitel klubu Milan Kratina.
Ačkoliv vedení klubu zatím nezveřejnilo přesnou celkovou cenu realizace, je zřejmé, že půjde o investici v řádech stovek milionů korun. Projekt nyní vstupuje do fáze jednání se statutárním městem Teplice a Ústeckým krajem o formě partnerství a financování, protože areál má sloužit i jako veřejná infrastruktura. Podle primátora Teplic Jiřího Štábla je město připraveno o spolupráci otevřeně jednat, neboť projekt vnímá jako klíčový pro rozvoj veřejného prostoru.