Barva už došla, růžové sklo ne. Džbány do kýčovité domácnosti filmové Barbie vyrobili Češi

Barbie musí mít vše růžové. Prostě vše. Růžové domy? Samozřejmě, když žije v Barbielandu. Růžové sedačky? Přece by neseděla na zelené. Růžová skluzavka? Není třeba odpovídat. Do růžova laděný šatník? Vyprovodíme se sami. Do výrazné barvy je potřeba vyladit i doplňky v domácnosti, například džbány na vodu. Ty ovšem v očekávaném hollywoodském filmu budou speciální ještě něčím jiným – a má to výrazný přesah do Česka.

Už příští týden na stříbrná plátna zamíří Barbie, hraný film inspirovaný nejslavnější panenkou od Mattela, v jehož hlavních rolích budou Margot Robbie coby Barbie a Ryan Gosling jako Ken. Příběh diváky zavede do bezstarostného Barbielandu, jednoho dne ale Barbie napadne nečekaná myšlenka – že někdy zemře. Jelikož plastový ráj není místem pro existenční krize, hrdinka se musí vydat do skutečného světa zjistit, jak se věci mají.

Na fiktivním a až kýčovitě plastickém Barbielandu, na který během tvorby v hollywoodských studiích padlo tolik růžové barvy, že dvornímu dodavateli došly jakékoliv její zásoby, se svým způsobem podíleli i Češi. Přesněji řečeno společnost Klimchi ze severočeského Kamenického Šenova. A jak je možné tušit, na návrhu skluzavky, venkovního posezení nebo sporťáku se nepodílí. Naopak Barbie vybavili domácnost.

Česká sklářská firma, jejíž příběh jsme se zakladatelem Lukášem Klimčákem pokryli už dříve, pro produkci zajistila ručně foukané džbány z edice Rosaline Hobnail, a to v nízké a vysoké variantě, které jsou od základu vyráběny v růžovém odstínu. „Jsem nadšený, že naše růžové džbány budou mít svůj velký filmový debut ve snímku Barbie,“ uvádí Klimčák.

„Je pro mě obrovskou poctou vidět naše výrobky spojené s takovým projektem a po boku slavných herců. Snažíme se českému sklu dělat dobré jméno v zahraničí a toto je další dílek do skládačky. Hobnailový džbán je první a nejúspěšnější produkt od Klimchi. V naší rodinné sklárně se vyrábí už několik desetiletí,“ doplňuje zakladatel firmy.

Barbie má v Česku premiéru 20. července, za oceánem o den později. Ve stejnou dobu se navíc pro vybrané šťastlivce otevře i poměrně unikátní záležitost v podobě ubytování v tom nejrůžovějším domě, který je minimálně v kalifornském Malibu k dispozici. Za projektem stojí portál Airbnb, který dá okusit, jak by se asi bydlelo v kůži jednoho z nejslavnějších párů.