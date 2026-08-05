Během požáru shořely všechny knihy o Baťovi. Teď se už tisknou nové, se záchranou pomohli lidé z celého Česka
Zlínský požár zničil 27 tisíc svazků baťovských knih. Díky podpoře komunity se už čtyři týdny po katastrofě celá edice obnovuje.
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V období oslav 150. výročí narození Tomáše Bati měla mít jeho nadace rušné léto. To se splnilo, ale z úplně jiných důvodů, než bylo v plánu. Ve čtvrtek 9. července, přesně v den, kdy se měl stěhovat centrální sklad edice knih, zachvátil zlínskou budovu č. 34 v bývalém baťovském areálu požár. Během několika hodin lehla popelem zásoba více než 27 tisíc knih. Škod dosáhla 3,2 milionu korun a na skladě nezbyl jediný kus. Místo nucené pauzy ale přišel bleskový restart. Během čtyř týdnů vznikl plán dotisků, už se realizuje a edice 20 knih se postupně vrátí do prodeje.
Nahradit shořené svazky kus za kus v původních počtech ovšem nedávalo finanční smysl. „U tisku knížek tvoří podstatnou část rozpočtu samotná příprava výroby, bez ohledu na to, kolik kusů potřebujete,“ vysvětluje mluvčí Nadace Tomáše Bati Jakub Malovaný. Pokud tedy ve skladu zbývalo od některého méně žádaného titulu například 500 kusů, nechat vyrobit znovu pět stovek nových knížek by jednotkovou cenu vyhnalo do neprodejných výšin.
Nadace tak musela přenastavit rozsah celé edice. „Nemůžeme obnovit jen to, co na skladě zbývalo, ale musíme tisknout v takovém objemu, abychom zachovali cenovou dostupnost na trhu. Místo shořelých zhruba 27 tisíc kusů proto počítáme s tiskem přibližně 42 tisíc knih,“ dodává Malovaný.
V první chvíli jsme nad obnovou knižního fondu nepřemýšleli ani vteřinu. Jenom jsme nevěřícně zírali na zkázu před našima očima.
Celkový odhadovaný rozpočet na obnovu knižního fondu tím stoupl k šesti milionům korun. Pro spuštění prvního dotisku bylo potřeba dát dohromady alespoň 2,5 milionu. K tomuto cíli začali nadaci hned v prvních hodinách posouvat samotní čtenáři. Zpráva o požáru totiž vyvolala okamžitou vlnu reakcí a dříve než vedení nadace stihlo spočítat kompletní škody, začaly přicházet první zprávy od podporovatelů s nabídkou pomoci.
„V první chvíli jsme nad obnovou knižního fondu nepřemýšleli ani vteřinu. Jenom jsme nevěřícně zírali na zkázu před našima očima,“ popisuje ředitelka Nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková. „Během té pohromy nám ale chodily zprávy a e-maily s tím, že by nás lidé rádi finančně podpořili. Druhý den jsme otevřeli transparentní účet a částka, která tam během několika hodin naskočila, nás šokovala.“
Vedle transparentního účtu nadace spustila i prodej benefičních triček. Těch se zatím prodaly necelé čtyři tisíce a na účtu přistál bezmála milion korun. Tato částka umožnila vedení nadace přejít od krizových schůzek rovnou k zadání výroby. „Do tisku tak aktuálně míří prvních 20 nejžádanějších knižních titulů,“ říká Končitíková.
Finanční podpora od veřejnosti je jedna věc. V prvních hodinách požáru ve Zlíně ale došlo k něčemu, co by nenaplánoval ani marketingový stratég. Vítr roznesl ohořelé stránky z tištěných publikací až kilometry daleko.
Nejvíc nás překvapilo, kolik lidí bylo upřímně hrdých na to, že podobizna neshořela.
Lidé je sbírali na zahradách i na ulicích a sdíleli na sociálních sítích. Ještě silnější reakci ale vyvolal pohled na samotnou zničenou budovu č. 34. Na její fasádě totiž zůstala neporušená velkoformátová plachta s portrétem Tomáše Bati – pouhé tři dny před výročím jeho tragického úmrtí.
„Nejvíc nás překvapilo, kolik lidí bylo upřímně hrdých na to, že podobizna neshořela. Lidé si vzali Baťu jako symbol odolnosti. Bylo silné stát mezi přihlížejícími, kteří říkali: ‚Podívej, Baťa vydržel!‘“ dodává Končitíková.
Nové knihy tak podle jejích slov nebudou jen obyčejným dotiskem. „Každá kniha ponese tištěnou připomínku, že vznikla z popela díky solidaritě veřejnosti a partnerů,“ říká Končitíková na závěr. Z praktických publikací o managementu a filozofii podnikání se tak stává sběratelská edice.
Požár skladu navíc neohrozil hlavní program oslav 150 let od Baťova narození. Všechny plánované akce – včetně zářijové velké konference ve Zlíně – pokračují podle harmonogramu.