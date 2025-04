Bojoví roboti s pražskou stopou. Vývojáři podepsaní pod oblíbenou hrou s tanky stvořili novou online akci

Uložit 0

Pražská pobočka mezinárodního herního studia Wargaming je jednou ze součástek, díky kterým šlapou mašiny jménem World of Tanks nebo World of Warships. Tedy online akce, ve kterých hráči ovládají skutečnou vojenskou techniku. Teď ale česká část studia pomohla na svět hře s úplně jiným námětem. S válčícími roboty.

Tanky, lodě a letadla vyměnili za mechy – neboli gigantické bojové stroje jako z japonského anime. Videoherní tvůrci ze společnosti Wargaming právě představili světu svou novinku Steel Hunters, která má jasnou českou stopu. „Pražská pobočka Wargamingu byla v přípravách Steel Hunters zásadní. Sídlí zde publishingový tým, který má vlastně celé vydání na starosti,“ říká pro CzechCrunch PR manažer firmy Karel Drda.

Praha tak nebyla centrem samotného videoherního vývoje, což je na herním trhu přece jen častější případ. Úkolem zdejšího zastoupení Wargamingu bylo dostat Steel Hunters do světa. Online akce zaměřená na soupeření živých hráčů i AI soupeřů právě vyšla na Steamu – a dokonce zdarma.

„I když obří mechy nabízejí jiný herní zážitek, není to úplná změna zaměření. Stále děláme akční masivně multiplayerové online hry,“ popisuje Drda s odkazem na stávající portfolio Wargamingu. Tomu vévodí titul World of Tanks a podobně koncipovaný námořní titul World of Warships a letecký World of Warplanes. I na nich se v Praze pracuje. „Ale mají svůj vlastní tým,“ dodává zástupce firmy.

Steel Hunters vychází v takzvaném předběžném přístupu, tedy plně hratelné, ale stále vyvíjené verzi. Do finální podoby budou moci promluvit svou zpětnou vazbou i sami hráči. Ti si v online kláních zvolí jeden ze sedmi robotických strojů – Huntery z názvu hry – s různými schopnostmi, plní úkoly a postupně vylepšují svůj arzenál.

Wargaming je globální studio se sídlem na Kypru, jeho pobočka v Česku patří mezi největší domácí herní společnosti. Závěrem loňského roku zveřejnila finanční výsledky za rok 2023, ve kterém dosáhla na tržby bezmála 600 milionů korun. Prakticky stejně na tom byl pražský Wargaming i o rok dříve, také v dřívějších letech generoval stamilionové tržby.

A jestli jste velkými fanoušky obrněných bitevních robotů – kdo by nebyl! –, možná vás pobaví i jedna česko-retro-roboto zajímavost. Futuristické válečné stroje s českou stopou totiž najdete nejen v čistě digitálním válečnictví. Už v devadesátkách tady totiž firma Altar, tvůrce legendárního Dračího doupěte, vydala český překlad stolní hry BattleTech.

Tedy přesně toho titulu, podle kterého vznikla slavná herní značka MechWarrior. No a ve fiktivním světě BattleTechu, který dodnes generuje miliony dolarů, dokonce hráli Češi nemalou roli. Podobně jako ji hrají ve skutečném světě a globálním videoherním byznysu.