Bourají bariéry mezi designéry a vývojáři. Teď získali 70 milionů i od spoluzakladatele Kiwi
„Ve velkých firmách designéři a vývojáři stále bojují s efektivní spoluprací,“ říká zakladatel startupu Modeinspect Martin Antoš.
Zakladatelé jsou Slováci, tým je rozprostřen mezi San Francisco a Prahu, míří ovšem na globální trh. Nástroj Modeinspect se totiž soustředí na odstranění neefektivit mezi tvorbou designů a vývojem softwaru, což je celosvětový problém. „Designové nástroje jako Figma udělaly prototypy vizuálně dokonalejší, ale ve velkých firmách designéři a vývojáři stále bojují s efektivní spoluprací,“ konstatuje Martin Antoš, ředitel startupu, který nyní hlásí i uzavřenou investici ve výši 3,4 milionu dolarů (71 milionů korun).
Kolo vedl americký fond Partech za účasti českého Credo Ventures, německého Angelinvestu a dalších andělů včetně Michala Vaška z designového týmu Mety a spoluzakladatele Kiwi.com (které je také klientem startupu) Jozefa Képesiho. Díky tomu celkové financování startupu stouplo na 4,2 milionu dolarů, asi 87 milionů korun. Získané prostředky teď chce Modeinspect využít na expanzi, rozvoj partnerství s enterprise zákazníky v Americe a škálování.
Technologie Modeinspectu umožňuje designérům upravovat produkty přímo v produkčním prostředí, stejně jako vývojáři pracují s kódem. Cílem je eliminovat zdlouhavý proces koordinace mezi návrhem a implementací, kdy designéři pracují ve statických souborech typu Figma a vývojáři pak týdny transformují mockupy do funkčního kódu. „Designéři vytvoří přímo to, co chtějí, a vývojáři zajistí, že kódový výstup odpovídá jejich standardům, místo aby trávili čas celou implementací,“ vysvětluje Antoš.