Britové plánují v Česku postavit gravitační úložiště energie. Mohlo by být první na světě

Britská firma Gravitricity chce v Česku postavit první gravitační úložiště energie na světě za zhruba 700 milionů korun. Pro projekt, který využívá pro skladování elektřiny gravitační pole Země, by Britové chtěli využít některý z uzavřených uhelných dolů v Moravskoslezském kraji. Firma už podepsala memoranda o spolupráci se státním podnikem Diamo a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

„Aktuálně zvažujeme několik možných lokalit. Tou nejpravděpodobnější je v tuto chvíli Darkov,“ uvedl šéf Gravitricity Charlie Blair s odkazem na bývalý černouhelný důl společnosti OKD. Informace přinesl server E15.

Česko si britská firma vybrala, protože ve Spojeném království byla většina uhelných dolů uzavřena již před několika desítkami let a jejich průzkum by byl příliš nákladný. Pokud vše půjde dobře, její projekt, který je vlastně nezvyklou elektrárnou, by mohl být spuštěn údajně už v roce 2026. Financovat ho má Gravitricity sama, chce ale požádat o podporu Inovační fond Evropské unie. Dřív už na své aktivity získala podporu Evropské investiční banky.

Nedávno zakonzervovaný moravskoslezský důl Staříč v lokalitě Paskov navštívili inženýři firmy už v říjnu loňského roku, zkoumali přitom jeho potenciál. Demonstrační zařízení uvedlo Gravitricity do provozu loni v létě v Edinburghu. Studie o tom, jaké příjmy může přinést, vypracovávala i česká energetická společnost Nano Energies.

Foto: Gravitricity Zakonzervovaný důl Paskov Staříč

„Technologii a její schopnosti efektivně ukládat energii už důvěřujeme. Studie přinesou větší porozumění a pochopení toho, jakou roli bude hrát projekt v plném měřítku na energetickém trhu,“ uvedl Chris Yendell, manažer pro rozvoj projektu v Gravitricity.

Zkušební zařízení v Edinburghu mělo výkon 250 kW. Plnohodnotný systém by mohl dodávat až dvě megawatthodiny energie a podpořit místní rozvodnou síť, když bude do provozu uvedeno více obnovitelných zdrojů, uvedla firma už dřív. Budoucí systémy by mohly mít kapacitu 25 MWh a více.

Podle společnosti je po světě asi 14 tisíc důlních prostorů, které by pro systém mohly být vhodné. Firmu zaujaly třeba některé v Jihoafrické republice.

Podle ředitele české státní firmy Diamo Ludvíka Kašpara má projekt různá úskalí technického rázu, je proto nejdříve třeba vypracovat studii proveditelnosti. „Vše je jinak plně v režii společnosti Gravitricity, my jí především poskytujeme svou podporu a know-how,“ popisuje.

Gravitricity vyvinula vlastní technologii GraviStore pro uskladnění nevyužité elektřiny – třeba z obnovitelných zdrojů energií – hluboko pod zemí za využití síly zemského gravitačního pole. Má se jednat v podstatě o baterii, která funguje na stejném principu jako vodní přečerpávací elektrárny.

S přispěním ČTK