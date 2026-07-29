Brněnskou Svitavu obklopí nové bydlení. Na obou březích řeky vyrostou stovky bytů
Místo průmyslového areálu vzniká v brněnských Husovicích asi 900 bytů, hned naproti přes řeku bude navíc dalších 2 500 jednotek.
V brněnských Husovicích, nedaleko vily Tugendhat, postaví developerská společnost UDI Group podnikatele Radka Menšíka téměř 900 nových bytů. Před několika lety zde koupila průmyslový areál s 28 budovami různé výšky, které postupně zdemolovala. Projekt s názvem Urban Park rozdělila na dvě etapy a ta druhá, která nabídne především byty o dispozici 1+kk, právě získala pravomocné stavební povolení. Celková výše investice dosáhne přibližně čtyř miliard korun.
První etapu navrhl ateliér Hlaváček & Partner, na druhé, rozsáhlejší části pracuje studio Arch.Design. Projekt zahrnuje dva polyfunkční domy, úpravy veřejných prostranství a výsadbu zeleně. Součástí je také revitalizace přilehlého městského parku. „Pokračujeme v proměně dlouhodobě uzavřeného areálu na živou součást města,“ říká Jakub Malý, výkonný ředitel UDI Group. Tato společnost dnes působí na šesti trzích na dvou kontinentech – vedle Česka staví také v Polsku, Srbsku, Maďarsku, Panamě a na Kostarice.
Proměnou prochází i celé okolí, které se postupně mění na novou rezidenční čtvrť. Naproti přes řeku vzniká například nový projekt na brownfieldu po bývalé továrně Zbrojovky Brno. Skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka tam buduje 2 500 bytů, mateřskou a základní školu, 85 metrů dlouhý most přes Svitavu i nové náměstí.