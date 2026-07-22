Věci se začínají dávat do pohybu. Pražský městský developer má už brzy začít stavět první byty
V červnu získala PDS pravomocné územní rozhodnutí pro první etapu rozvojového území Dolní Počernice. Další teď přišlo v případě projektu Nový Zlíchov.
Praha má nakročeno k tomu, aby svůj zdecimovaný bytový fond, o jehož valnou část přišla v 90. letech, začala postupně obnovovat. Její příspěvková organizace Pražská developerská společnost (PDS) totiž plánuje vystavět šest až osm tisíc nájemních bytů, a to na více než 700 tisících metrech čtverečních městských pozemků. Současnou krizi bydlení to ale samo o sobě nevyřeší – vůbec první projekty vyrostou až v horizontu několika let. Přesto se už věci začínají dávat do pohybu.
V červnu získala PDS pravomocné územní rozhodnutí pro první etapu rozvojového území Dolní Počernice, kde má do 10 až 12 let vyrůst minimálně 800 bytů, školy a školky. V první fázi developmentu vznikne 269 městských nájemních jednotek. Další pravomocné územní rozhodnutí teď přišlo také v případě projektu Nový Zlíchov s 20 byty v Praze 5. „Je to skvělá zpráva. Zároveň ale i připomínka, proč zatím nemá PDS byty hotové. Jen samotné stavební povolovací řízení tohoto projektu trvalo dva roky,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní a strategický rozvoj. Nyní město připraví výběr zhotovitele.
Také Petr Urbánek, šéf PDS, v loňském rozhovoru pro CzechCrunch podotkl, že realizace běžného stavebního projektu v Praze trvá sedm až deset let. „Navíc nám neplynou žádné výhody jen proto, že jsme městský developer. Ve státní správě prostě chybí dobrá vůle povolovat nové projekty,“ prohlásil. Urbánek je v čele PDS přes pět let, za tu dobu zvládla společnost podat územní rozhodnutí na stovky bytů v rámci několika projektů. Největší z nich vznikne právě v Dolních Počernicích, dále se bude stavět třeba na Nových Dvorech, v Jinonicích či na Smíchově.