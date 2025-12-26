Brněnský byznys za 14 miliard. Před třemi lety česká firma stála polovinu, teď ji kupují Japonci
Tescan Group se stane součástí portfolia japonské společnosti Shimadzu, jež také podniká ve výrobě měřicích zařízení.
Před třemi lety se zrodil jeden z největších dealů roku v českém byznyse. Teď se historie opakuje – tedy vlastně ještě navyšuje. Brněnská firma Tescan Group, jež je předním výrobcem elektronových mikroskopů, mění majitele v obchodu za stovky milionů dolarů.
V roce 2022 úspěšná brněnská firma přilákala zájem mezinárodní investiční společnosti Carlyle. Ta tehdy za Tescan zaplatila v přepočtu kolem sedmi miliard korun. Za pouhé tři roky se tržní hodnota firmy minimálně zdvojnásobila. Japonský výrobce měřicích přístrojů Shimadzu podle informací Hospodářských novin za Tescan, respektive za stoprocentní podíl v jeho mateřské společnosti, zaplatí 850 milionů dolarů, zhruba 17,5 miliardy korun.
Dokumenty zveřejněné Shimadzu nicméně uvádějí nižší částku 678 milionů dolarů (v korunách 14 miliard), ačkoliv zmiňují, že jde o předběžnou valuaci. Jak také připomínají Hospodářské noviny, na prodávající straně figuroval coby minoritní vlastník i jeden z původních zakladatelů a dlouhodobý ředitel firmy Jaroslav Klíma.
Tescan po dokončení transakce naplánovaném na první čtvrtletí příštího roku rozšíří portfolio japonské firmy o dosud chybějící elektronové mikroskopy, v jejichž výrobě patří česká firma na světovou špičku. Brněnský podnik vznikl v roce 1991, od té doby založil výrobní či vývojová centra v Evropě i Severní Americe a distributory má v padesátce zemí světa.