U pražské Šárky je k mání rozlehlá vila. Nabízí prosklený výtah, vinohrad i několik teras
Dům má devět obytných místností, tři kuchyně, čtyři krby, schodiště z masivního dřeva i wellness zónu. A na pozemku stojí i další samostatné domky.
V základu jde o vilu z 18. století, kterou se její majitelé rozhodli přestavět na luxusní rezidenci. Na první pohled zaujme proskleným výtahem, jenž propojuje všechna patra včetně garáže, i rozlehlým pozemkem o rozloze 5 500 metrů čtverečních. Teď je tato vila v pražských Lysolajích, jen kousek od přírodního parku Šárka, na prodej.
Prodávají ji manželé Jaroslava Jůzová a Aleš Kulich, kteří v roce 1996 založili síť domovů pro osoby s demencí. Jejich společnost Alzheimercentrum o 11 let později za stovky milionů korun koupil finančník a majitel banky Creditas Pavel Hubáček, aby ji později prodal zase dál.
Sídlo v Lysolajích se prezentuje jako chytrý dům, jehož technologie lze ovládat na dálku. K vile se přichází kolem jezírka s kapry koi a 150leté lípy, případně lze vejít garáží, kde je místo pro až pět vozidel. K venkovnímu odpočinku je určeno zákoutí na zahradě a několik teras. Na pozemku nechybí ani altán s elektrickými roletami, dva samostatné domky o dispozicích 1+kk a 2+kk, dvě jezírka propojená umělým potokem, vinohrad a několik druhů ovocných stromů a keřů.
Samotný dům nabízí 850 metrů čtverečních podlahové plochy. Má devět obytných místností, tři kuchyně a koupelny, čtyři krby, schodiště z masivního dřeva nebo wellness zónu s vířivkou, parní saunou a tělocvičnou. Cena rezidence je k dispozici na vyžádání.