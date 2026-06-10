Tesla v Česku zatím sama nepojede. Úřady budou schválení samostatného řízení teprve analyzovat
Nizozemské schválení pokročilého asistenta od Tesly již uznaly Estonsko, Litva či Dánsko. České ministerstvo dopravy technologii zatím prověřuje.
České ministerstvo dopravy mírní očekávání tuzemských majitelů vozů Tesla, kteří čekají na spuštění funkce FSD Supervised. Reaguje tak na nedávné rozhodnutí nizozemského schvalovacího orgánu RDW, který tomuto pokročilému asistenčnímu systému udělil prozatímní schválení. Ačkoliv krok vzbudil mezi řidiči naděje na brzké zprovoznění v České republice, ministerstvo upozorňuje, že nizozemské povolení platí výhradně na tamním území a do ostatních členských států se automaticky nepřenáší.
Evropské právo sice umožňuje členským státům toto rozhodnutí převzít – což už po Litvě a Estonsku nejnověji učinilo také Dánsko –, Česko však volí opatrnější postup. Tuzemští úředníci si po evropské notifikaci nejprve vyžádají technickou dokumentaci a budou detailně analyzovat, zda je funkce plně přenosná do lokálního prostředí. Z legislativního hlediska FSD Supervised navíc není plně autonomním řízením, ale asistenčním systémem druhé úrovně, u kterého nese plnou odpovědnost za jízdu stále řidič.
Klíčovým úkolem české strany, jak vysvětluje ministerstvo, je ověřit, že schválená technologie neobsahuje specifické podmínky využitelné pouze v Nizozemsku a nenaruší právní jistotu při případném řešení dopravních nehod. Ministerstvo dopravy zdůrazňuje, že aktuální postup neznamená zákaz technologie, ale standardní správní proces. O dalším postupu se rozhodne až na základě probíhajícího celoevropského hodnocení.