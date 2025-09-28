Budějovický Budvar chce lákat turisty. Za stamiliony se promění v zelený pivovar s vyhlídkovou lávkou
Do roku 2030 má v Budvaru vzniknout otevřený a zelený areál. Přilákat chce 200 tisíc turistů ročně. Stojí za ním architekti z Paříže a Brna.
Zásadní proměna čeká národní pivovar Budějovický Budvar. Ambiciózní plán, na němž spolupracuje s Ministerstvem zemědělství, Jihočeským krajem a Českými Budějovicemi, počítá s přestavbou areálu na moderní turistickou destinaci, která má do roku 2030 přilákat až 200 tisíc návštěvníků ročně. Investice se mají pohybovat ve vyšších stovkách milionů korun.
Vítězný architektonický návrh vzešel z mezinárodní soutěže, do které se loni přihlásilo 34 ateliérů. Uspěla pařížsko-brněnská spolupráce Muoto a Peer Collective s projektem rekonstrukce historické sladovny, úprav fasády varny a vybudování pivovarské restaurace s veřejným prostorem. „Chceme lidem ukázat, že i pivovar může být krásným, živým a zeleným místem, kam se budou rádi vracet nejen kvůli pivu, ale i kvůli atmosféře,“ vysvětluje generální ředitel Petr Dvořák.
Projekt zahrnuje návštěvnické centrum, pivovarskou zahradu s eventovým prostorem, skywalk vedoucí přes varnu a sklepy i parkovací dům pro 300 aut. První etapa má být hotová do roku 2028, což zapadá do koncepce Českých Budějovic jako Evropského hlavního města kultury. Další desítky tisíc lidí využijí volně přístupnou pivovarskou zahradu. Celková architektonická studie bude hotová do konce letošního roku, aktuálně probíhá optimalizace byznysového plánu.