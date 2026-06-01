Způsobí podobné šílenství jako Travis Scott? V Praze vystoupí hvězdný rapper A$AP Rocky
Americký rapper vystoupí v O2 areně už 4. října. Přiveze jak své největší hity z uplynulé dekády, tak letošní album Don't Be Dumb.
Jen stěží by šlo zapomenout na to, co před pár lety v Praze způsobil jeden z nejvýraznějších rapperů současnosti Travis Scott, který O2 arenu proměnil na ohnivou show světových rozměrů a beznadějně ji vyprodal. Teď tam míří podobná váhová kategorie, která má v plánu ukázat Česku, proč se její skladby přehrávají v miliardových řádech. Na podzim do hlavního města přijede A$AP Rocky.
A$AP Rocky se do celosvětového povědomí dostal už v roce 2011. Na kontě má hity jako Praise the Lord, Babushka Boi nebo Highjack, které mu pomohly překonat hranici 25 miliard přehrání. Populární je i díky svému přesahu do módy a vizuální kultury, ostatně působí i jako kreativní ředitel brýlí Ray-Ban.
V neděli 4. října odehraje koncert v pražské O2 areně, kde se nejen vrátí do časů svých kultovních skladeb, ale také představí tvorbu ze svého posledního, prodejně úspěšného alba Don’t Be Dumb. Lístky začínají na 1 600 korunách a do běžného prodeje v sítích Ticketmaster a Ticketportal půjdou v pátek 5. června v devět ráno.