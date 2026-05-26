Budoucnost nemusí být tichá. Ferrari představilo plně elektrický model Luce, pracoval na něm i tvůrce iPhonu
Ferrari představilo první čistě elektrický model Luce. Sází na amplifikované zvukové emoce i vzhled od designového otce Apple produktů.
Ferrari dlouhé roky tvrdilo, že elektrifikace nemusí znamenat konec emocí za volantem. Teď poprvé ukazuje, jak si budoucnost vlastně představuje. V neděli večer v Římě odhalilo model Luce – první čistě elektrické Ferrari v historii značky a zároveň jeden z nejdůležitějších modelů, které kdy z Maranella vyjely.
Nejde totiž jen o další elektromobil, nýbrž o koncept, kterým se Ferrari pokouší redefinovat vlastní identitu v době, kdy automobilový svět řeší přechod od spalovacích motorů k elektřině. Značka přitom opatrně zdůrazňuje, že nejde o náhradu klasických Ferrari, ale o rozšíření celé modelové filozofie. Elektrický pohon má být další možností, ne nové dogma. Na samotném představení to John Elkann, předseda představenstva automobilky, shrnul větou: „Není to další elektromobil, je to první elektrické Ferrari.“
Tomu odpovídá i samotná prezentace auta. Automobilka si pro premiéru nevybrala náhodné místo. Luce odhalila v ikonickém komplexu Città dello Sport, symbolicky přesně 79 let po prvním vítězství Ferrari v historii motorsportu. Automobilka tím chtěla jasně naznačit, že nový model vnímá jako zásadní historický milník.
Na první pohled přitom Luce nepůsobí jako tradiční supersport. Je větší, praktičtější a výrazně futurističtější. Poprvé v historii nabídne vůz Ferrari pět plnohodnotných sedadel a čtyři dveře. Design vozu navíc nevznikal jen interně v Maranellu. Na projektu spolupracoval kreativní kolektiv LoveFrom vedený legendárním designérem Jony Ivem, bývalým šéfdesignérem Applu.
Právě tady je vidět, že Ferrari nechce prodávat pouze výkon, ale i nový typ luxusu. Interiér kombinuje minimalistický design, recyklovaný hliník, sklo Gorilla Glass a digitální rozhraní vyvinuté se společností Samsung Display. Ferrari dokonce popisuje Luce spíše jako „komplexní a plnohodnotné Ferrari“ než jen elektrický model.
Technicky ale Luce rozhodně neztratilo nic z DNA značky. Automobilka vsadila na vlastní platformu se čtyřmi elektromotory, aktivním odpružením a řízením všech kol. Zároveň tvrdí, že díky elektrické architektuře dokázala vytvořit úplně nový typ jízdního zážitku, který klasický spalovací vůz nabídnout neumí.
Čísla přitom ukazují, že Ferrari nechce v elektrické éře ustupovat. Luce má výkon 1 050 koní, baterii s kapacitou 122 kWh a dojezd přes 530 kilometrů. Z nuly na stovku zrychlí za 2,5 sekundy, na 200 km/h za 6,8 sekundy a maximální rychlost přesahuje 310 kilometrů v hodině. V Evropě má model startovat na ceně kolem 550 tisíc eur, tedy zhruba 13,6 milionu korun.
Zajímavější než samotná čísla je ale způsob, jakým Ferrari k elektromobilu přistoupilo. Automobilka se evidentně snaží odstranit typickou sterilitu elektrických aut. Luce proto dostalo vlastní zvukový systém založený na reálných vibracích mechanických částí vozu, speciální „torque shift“, tedy ovládání simulující práci s výkonem pomocí řazení pádly a fyzické ovladače místo čistě dotykového interiéru. Ferrari tím vlastně říká, že budoucnost nemusí být tichá ani odosobněná.
Celý projekt zároveň ukazuje širší trend luxusního automotive průmyslu. Zatímco běžné automobilky řeší hlavně cenu, efektivitu a regulace, Ferrari prodává emoci, status a zážitek. A právě elektromobilita začíná být novým bojištěm i pro nejluxusnější značky světa.
Ferrari Luce tak není důležité jen pro samotnou automobilku, dá se vnímat jako test vstupu elektromobilů do světa toho nejvyššího automobilového luxusu. Ten byl až do nynějška spojen především s emocemi. Než Ferrari vůbec vidíte, často ho ještě dříve slyšíte. To nebude příklad modelu Luce, ale i tak automobilka tvrdí, že především precizní práce amplifikovaného reálného zvuku v kabině notné emoce nabídne.