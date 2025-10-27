Bunda, u které si sami určíte, jaké vám v ní bude teplo. Nike k ní dodává i kapesní pumpu
Nová adaptivní péřovka bude mít premiéru na zimní olympiádě v Miláně. Podle Nike jde o nejtechnologičtější oděv v historii značky.
Nike představuje novinku, která zaujme jak nadšence do módních technologií, tak všechny, kteří nenávidí vrstvení oblečení. Přes 380 hodin měl v terénu strávit testováním zimní bundy, v níž si prakticky sami nastavíte, jak moc vás má hřát. Jak? Pomocí speciálních vzduchových komor, které si můžete nafukovat nebo upouštět. Proto je součástí této adaptivní péřovky i kapesní pumpička.
Nová zimní bunda, která je postavena na odolném a současně měkkém dvouvrstvém kompozitním laminátu, bude cílit hlavně na sportovce – a nemusí být určena pouze do mrazů. Tím, že se dá regulovat její izolace, se z ní může stát i mikina. Nebo naopak středně teplá puffer bunda. Nike totiž chce, aby se lidé cítili maximálně komfortně při pohybu i bez převlékání vrstev.
Jak napovídá název Therma-FIT Air Milano, novinka bude mít premiéru na zimní olympiádě v italském Miláně a Cortině, kde ji během medailových ceremoniálů obléknou američtí sportovci. Pro veřejnost zatím určena nebude, stejně tak není známá ani její cena, za kterou by se inovativní kousek z experimentálních dílen Nike později prodával.