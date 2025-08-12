Krypto –  – 2 min čtení

Byl lídrem světového krypta, pak šel do vězení. Zakladatel Binance plánuje návrat a prosí Trumpa o milost

Proč se největší světová kryptoburza zapletla do rodinného byznysu Donalda Trumpa a co má společného s žádostí o milost pro jejího zakladatele?

Foto: Binance / Filip Houska/CzechCrunch

Changpeng Zhao, zakladatel Binance

Ještě před dvěma lety to vypadalo, že Changpeng Zhao má svět u nohou. Jeho platforma Binance zprostředkovávala víc než polovinu všech kryptoobchodů, každý jeho tweet dokázal rozhýbat trh a jeho jmění se počítalo v desítkách miliard dolarů. Pak ale přišel zásah amerických úřadů, přiznání viny a čtyřměsíční trest ve federální věznici. To vše kvůli porušení zákona o praní špinavých peněz. Součástí dohody bylo i úplné stažení Binance z USA. Teď však její zakladatel chystá návrat.

Changpeng Zhao, zakladatel největší kryptoměnové burzy světa, si svůj trest odseděl v roce 2024. Podle vyšetřovatelů totiž jeho firma umožňovala přes burzu převádět prostředky třeba i sankcionovaným zemím nebo teroristickým skupinám. Binance zaplatila přes čtyři miliardy dolarů na pokutách, Zhao sám padesát milionů a musel odstoupit z pozice CEO.

Jenže ani v době, kdy čekal na nástup do vězení, prý nepřestal plánovat návrat. „Četl jsem spoustu knih o tom, jak lidé dostali milost,“ řekl nedávno dle The New York Times. Teď se kampaň za jeho omilostnění, do které jsou zapojeni lobbisté s vazbami na amerického prezidenta Dondalda Trumpa i obchodní partneři Binance, rozjela naplno. A její cíl je jasný: přesvědčit Trumpa, aby Zhaovi udělil milost – tedy formálně ho očistil od odsouzení.

A proč milost? Pokud by ji Trump skutečně podepsal, odstranil by tak hlavní překážku pro získání licencí a návrat na americký trh. Binance.us, lokální odnož burzy, přišla po rozsudku o řadu povolení k činnosti. Bez očištění jména zakladatele se jejich obnova prakticky nedá čekat. Pro americké kryptoměnové konkurenty by to zároveň znamenalo, že by do hry znovu vstoupil největší světový hráč.

Načasování není náhodné. Trump od svého návratu do Bílého domu v pohledu na kryptoměny veřejně otočil. Ještě před pár lety označoval bitcoin za podvod, teď ale slibuje, že z USA udělá kryptovelmoc. A kromě toho, že na jaře uspořádal v Bílém domě první kryptosummit, také už několika odsouzeným z oboru milost udělil – například Rossu Ulbrichtovi, tvůrci ilegálního online tržiště Silk Road, nebo zakladatelům burzy BitMEX, Arthuru Hayesovi, Benu Delovi a Samuelu Reedovi, kteří byli odsouzeni za porušení zákonů proti praní špinavých peněz.

V zákulisí se navíc vztahy mezi Changpeng Zhaem a Trumpovou rodinou utužily díky spolupráci Binance s World Liberty Financial, kryptoměnovým projektem synů amerického prezidenta Donalda Trumpa Jr. a Erica Trumpa. Firma se zaměřuje hlavně na vydávání vlastního stablecoinu USD1, tedy digitální měny navázané na americký dolar, která má umožnit levné a rychlé převody peněz. Binance pomohla USD1 na svět a propagovala ho mezi stovkami milionů svých uživatelů.

V květnu navíc stablecoin USD1 využila investiční firma ze Spojených arabských emirátů k nákupu dvoumiliardového podílu v Binance. Podle blockchainových dat pak většina těchto mincí zůstala v peněženkách burzy, což znamená, že z prostředků, které stablecoin kryjí, může World Liberty inkasovat desítky milionů dolarů ročně. Objevují se tak obavy ze střetu zájmů, jelikož Trump je jediný, kdo může Zhaovi milost udělit, a zároveň jeho rodinná firma profituje z obchodů, na kterých se Binance podílí. Trumpův tým podobná obvinění odmítá s tím, že prezident nemá na rodinný byznys vliv a veškerá aktiva drží ve svěřenském fondu spravovaném jeho synem.

A i když Zhao tvrdí, že jeho žádost o milost je čistě osobní a s obchodními vztahy nemá nic společného, načasování a provázanost s Trumpovým rodinným projektem dávají kritikům dost munice. „Nikdy jsme tu neměli prezidenta, jehož osobní finanční zájmy takhle kolidují s výkonem úřadu,“ upozornil pro Bloomberg bývalý právník pro etiku v Bílém domě Richard Painter.

