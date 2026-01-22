Byla s vámi při každém stěhování, přitom vznikla z pytle na rýži. Teď ikonická taška z IKEA končí
Po desítkách let IKEA stahuje ikonickou modrou tašku. Na jaře má skončit a nahradí ji nový model, který má lépe odpovídat dnešním nárokům.
Nábytkářský gigant IKEA oznámil, že letos na jaře stáhne z prodeje jednu ze svých nejikoničtějších položek – modrou tašku Frakta. Nahradí ji nový model, který má odpovídat současným nárokům na udržitelnost i výrobu. Pro miliony lidí po celém světě byla ale modrá taška součástí stěhování, víkendů na horách i opakované přepravy deskovek. A tak se nabízí připomenout, jak tenhle fenomén vůbec vznikl.
Příběh tašky se začal psát už v polovině osmdesátých let. Zakladatel IKEA Ingvar Kamprad tehdy procházel prodejnou nedaleko Stockholmu se svým asistentem Stenem Lundénem. Kamprad měl ve firmě pověst člověka, který dokázal dlouhé hodiny jen pozorovat zákazníky – a právě tehdy si všiml opakujícího se problému.
Lidé v obchodech nakupovali čím dál víc drobných předmětů, od svíček přes povlečení až po skleničky. Košíky už nestačily a zákazníci nosili věci v náručí. Kamprad s Lundénem proto začali situaci systematicky sledovat i v dalších prodejnách a zjistili, že část zákazníků nákup jednoduše vzdá – po cestě k pokladně odkládají zboží, protože už ho fyzicky neunesou.
Řešení tak mělo být jednoduché: velká, lehká a odolná taška, kterou by šlo nosit na rameni, pověsit na vozík nebo držet v ruce. Úkolem byl pověřen šéf nákupů Lars Göran Peterson, ve firmě známý pod zkratkou LGP. Měl spočítat ideální rozměry tak, aby se do tašky vešly i role tapet a zároveň aby unesla až padesát kilogramů.
Vhodný materiál pak zástupci firmy objevili během pracovní cesty na Tchaj-wan. Majitel jedné továrny jim totiž ukázal polypropylen – materiál běžně používaný na výrobu lan, různých obalů anebo v tomto případě velkých pytlů na rýži. Aby si byli Švédové jistí jeho pevností, rozhodli se pro improvizovaný test. Do nově vyrobené tašky se postavila kolegyně z kanceláře vážící přibližně padesát kilo, každý z mužů vzal jedno ucho, tašku zvedli… a ta nepraskla. První funkční prototyp byl na světě, tehdy ještě v jednoduché žluté variantě.
Kamprad si ale rychle uvědomil, že zákazníci budou potřebovat tašky dvě. Jednu pro pohyb po obchodě a druhou, kterou si odnesou domů. A viděl v tom i další, spíše marketingovou rovinu – správně navržená taška podle něj mohla fungovat jako tichý symbol obchodního domu.
Uvnitř firmy proběhlo dlouhé a složité rozhodování. Řešilo se všechno od finální barvy až po načasování uvedení, přičemž design dostali na starost sourozenci Marianne a Knut Hagbergovi. Padaly návrhy na červenou i další odstíny, nakonec ale vedení rozhodlo, že taška zůstane ve výrazné žluté. Do výroby šla v tu chvíli pouze v jedné barvě, což Kamprada i jeho tým zklamalo, ale projekt se alespoň posunul dál.
První test nové tašky proběhl v roce 1989 v obchodě IKEA v Hamburku. A rychle se ukázal první problém: zaměstnanci u pokladen nedokázali rozeznat, které tašky jsou zaplacené a které slouží jen k nákupu v obchodě. Řešení se nabízelo samo – každá verze tašky musí mít jinou barvu.
A tak se zrodila modrá Frakta. Žluté tašky zůstaly v obchodech, modré si zákazníci mohli odnést domů. Výroba se postupně přesunula mimo jiné i do Vietnamu a během následujících desetiletí vznikly stovky milionů kusů. Z původně čistě funkční pomůcky se postupně stal univerzální předmět každodenního života, který se dodnes používá ke stěhování, třídění prádla, ukládání hraček nebo jako provizorní kufr.
Právě jednoduchost a odolnost modré tašky inspirovala lidi k dalším úpravám i kreativním reinterpretacím. V roce 2016 se Frakta poprvé oficiálně dostala do světa designových spoluprací, když dánští designéři Rolf a Mette Hayovi vytvořili pro kolekci Ypperlig barevné varianty tašky při zachování původního materiálu i rozměrů. O rok později se ikona dostala ještě dál, když ji během spolupráce s IKEA začal rozebírat a přetvářet slavný designér Virgil Abloh, zakladatel značky Off-White.
Ve stejném období se modrá taška stala inspirací i pro luxusní módní dům Balenciaga, který představil kožený model nápadně připomínající tašku Frakta. Ten se rychle stal virálním tématem a vyvolal debatu o hranicích mezi luxusem a každodenním designem. IKEA na situaci reagovala s nadhledem – připomněla, že nic se nevyrovná flexibilitě velké modré tašky, a zveřejnila návod, jak poznat originál.
Dnes se Frakta každoročně prodává po milionech a často má velmi dlouhou životnost. Její úspěch stojí na stejných principech, na nichž byla vybudována celá nábytkářská firma: dostupnost, funkčnost a jednoduchý design. Na jaře sice současná verze modré tašky z obchodů zmizí, nový model se má ale nést ve stejném duchu jako ten původní. Zatím se ale o něm neví žádné podrobnosti.