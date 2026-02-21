Bývala tu továrna, místo ní roste bytový dům. Ve vnitrobloku zůstala připomínka někdejšího komína
Developer pojímá projekt ve Strašnicích jako městský blok s polosoukromým vnitroblokem, který pracuje s kovovou fasádou porostlou popínavou zelení.
Ještě za císaře pána tu vznikla fabrika na anilinové barvy, později se v ní vyráběly pekařské stroje nebo svářecí elektrody. Po sametové revoluci zde sídlila tržnice, v jednom z objektů pak byl autoservis, starý tovární komín ale ještě stál. Loni šel celý areál v pražských Strašnicích k zemi, místo něj teď roste rezidenční dům s 246 byty v dispozicích od 1+kk po 4+kk.
Developerská společnost IP Polná pojímá celý projekt jako městský blok s polosoukromým vnitroblokem, jenž vytváří klidový prostor pro obyvatele a zároveň odděluje rušnou křižovatku ulic V Korytech a Průběžná od vnitřního světa domu. Architektonické řešení pak pracuje s kovovou fasádou porostlou popínavou zelení, která má postupně proměňovat vzhled budovy v čase. Dominantním prvkem vnitrobloku je novodobé ztvárnění původního továrního komínu, které symbolicky odkazuje na industriální historii místa a současně slouží jako nosná konstrukce pro vegetaci.
Zásadní roli v budoucím rozvoji území má sehrát také plánovaná drážní promenáda pro chodce i cyklisty, kterou město připravuje podél stávající železniční trati v těsném sousedství projektu nazvaném Anilinka. „Nevnímáme tento projekt jen jako izolovaný dům, ale jako součást širší proměny území. V kombinaci s drážní promenádou vzniká nový městský prostor, který má potenciál změnit charakter celé oblasti Strašnic,“ říká Filip Tittelbach z ateliéru A.LT Architekti, který stojí za výslednou podobou nové budovy.