Dalších 140 milionů na rychlejší nákup autodílů. Češi chtějí pomoci mechanikům a míří do Evropy
Český startup IAG získal 6 milionů eur na digitalizaci prodeje autodílů. Pomohou s expanzí ve střední a východní Evropě i dalším vývojem platformy.
Český startup IAG získal další investici, tentokrát ve výši šest milionů eur (145 milionů korun). Kapitál poskytly fondy Orbit Capital a Jet Venture 1 prostřednictvím kombinace klasické kapitálové investice a takzvaného venture debt financování. IAG vyvíjí digitální platformu, která propojuje dodavatele náhradních dílů pro automobily i motocykly přímo s nezávislými autoservisy. Cílem je zrychlit objednávky a dát mechanikům okamžitý přehled o cenách a dostupnosti na trhu.
Pro brněnskou skupinu Jet Investment Igora Faita a spol. jde o navazující investici. Už loni v květnu poslala do IAG pět milionů eur (120 milionů korun) společně se slovenským Venture to Future Fund a podnikatelem Josefem Kollerem. Zvolený model dluhového financování od Orbit Capital nyní startupu pomáhá s provozním kapitálem bez výrazného ředění podílů. Největším majitelem zůstává zakladatel Tomáš Kaštil (38,8 %). Následují Josef Koller (23,9 %), Ondřej Navrátil (19,4 %), Jet Venture 1 (8,9 %) a Venture to Future Fund (7,5 %).
Peníze využije IAG na technologický vývoj a zahuštění franšízové sítě. Startup už kromě Česka působí na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Chorvatsku a Lotyšsku. Podle Tomáše Kaštila dosahuje evropský trh s autodíly obratu přes 100 miliard eur, ale proces nákupu zůstává zdlouhavý a netransparentní. „Naší vizí je modernizovat tento vysoce fragmentovaný trh,“ říká s tím, že IAG pracuje s kratšími splatnostmi vůči dodavatelům než zavedená konkurence.