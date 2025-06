Rychlé zprávy – – 1 min čtení

Bývalí vývojáři Zaklínače chystají upíří fantasy. První ukázka ze hry láká na krvavý středověk

Zaklínač 3 oslavil v květnu deset let a The Blood of Dawnwalker má být hra, která přinese podobný zážitek. Stojí za ní bývalí vývojáři z CD Projektu.