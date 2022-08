Čeká nás budoucnost zalitá sluncem a roboty. Musk se rozepsal pro časopis čínských cenzorů

Především doma ve Spojených státech platí Elon Musk čím dál víc za vyhraněného pravičáka, který kritizuje regulace, vyšší daně a jakékoliv zásahy vlády do života. Na druhém konci planety má ovšem úplně jinou tvář a z libertariána, který straní republikánům, je cosi jako hlásná trouba komunistické strany. Teď například napsal esej o tom, jak vidí budoucnost, pro magazín vydávaný čínským cenzorním orgánem. Inu, byznys je byznys.

Časopis Čínský kyberprostor vychází jednou měsíčně a vydává ho úřad, který odpovídá za veškerou kontrolu a regulaci internetu v zemi. V červenci vyšlo čtvrté číslo plátku a jedním z hlavních materiálů byla Muskova stať v sekci Globální vize. Kromě nejbohatšího muže světa článkem přispěl i šéf společnosti Ant Group, která provozuje platební bránu Alipay a je propojená s e-shopem Alibaba.

Musk text pojmenoval Víra v technologie pro lepší budoucnost a předkládá v něm relativně standardní set argumentů a vizí, jak to na Zemi, respektive ve vesmíru bude jednou vypadat. Nebo jak by chtěl, aby to vypadalo: klíčová je prý energetická udržitelnost, v níž má hrát prim solární elektřina, protože energii ze Slunce podle něj zatím neumíme efektivně využívat. „Slunce je jeden obří fúzní generátor a my z něj umíme využít jen malou část,“ je přesvědčen.

Zásadní roli budou hrát samozřejmě elektřinou poháněné dopravní prostředky, což pomůže zásadně zlepšit klima, protože elektřina bude z obnovitelných zdrojů, nikoli z fosilních. Klíčovou otázkou je, kde a jak se bude ukládat. Rozvoj bateriových systémů je ovšem, míní Musk, jistý: „Podle našich propočtů potřebujeme baterie s kapacitou zhruba 300 terawatthodin, aby bylo možné se překlopit do udržitelného módu.“

Samozřejmostí je nutnost kolonizovat Mars, aby se z člověka stalo meziplanetární stvoření a jako živočišný druh se homo sapiens sapiens povýšil na novou úroveň. Od toho tu je SpaceX. Lidé také v budoucnu budou lépe zvládat nemoci a zranění, s čímž opět pomohou technologie. Od toho tu je Neuralink. A člověka čeká v dohledné době úleva od rutinních, repetitivních prací, protože ho nahradí humanoidní roboti. Od toho tu budou Tesla Boti.

„Myslím, že to nebude trvat ani dekádu a lidé budou svým rodičům kupovat robota jako dárek k narozeninám,“ odhaduje v článku Musk, který je ovšem pověstný tím, že různá data o tom, co kdy bude na trhu, střílí spíš od boku, než že by jej šlo brát tak úplně vážně.

Foto: Tesla Tesla Bot bude vypomáhat s činnostmi, které jsou pro člověka nebezpečné

Na materiálu, který jakousi ideovou syntézou mnoha starších Muskových vyjádření a vizí, je nejzajímavější jeho kontext. Potvrzuje se na něm, jak moc je pro něj Čína důležitá – jak jinak si vysvětlit, že někdo, kdo o sobě rád hovoří o milovníkovi svobody a kdo chce na Marsu budovat utopickou společnost založenou na přímé demokracii, klidně pomáhá cenzorům největší autokratické říše světa?

Za rok 2021 představovala Čína čtvrtinu všech tržeb Tesly a po USA to byl její druhý nejdůležitější trh. Čínský prezident Si Ťin-pching kvůli tomu, aby Musk se svou automobilkou do Říše středu přišel, nechal po roce 2018 zjemnit investiční pravidla, takže Tesla si mohla v zemi otevřít vlastní továrnu bez místního partnera. Vláda jí dala výhodně pozemek a zařídila všechna povolení, takže obří fabrika stála do roka.

Elon Musk výměnou za to nekritizuje, co se v zemi děje. Naopak tu a tam ji na svém twitterovém účtu, kde už jej sleduje přes 100 milionů lidí, pochválí. Například že dělá pokroky v infrastruktuře nebo v technologiích. Když Kalifornie kvůli covidu zavírala podniky včetně Tesly, mohl se Musk přetrhnout vzteky a neváhal politiky označovat za nepříčetné a za nepřátele podnikání. Když byla opakovaně kvůli pandemii zavřená továrna v Šanghaji, z nařízení čínských úřadů, mlčel. Jen se nechal slyšet, že to firmu stojí miliardy.

„Všichni se chceme probouzet ráno plni očekávání z toho, co nám budoucnost přinese, a radosti z ní,“ napsal Musk v komentáři. Nezbývá než dodat otázku, zda měl při formulaci těchto slov na paměti například osud ujgurské menšiny, kterou čínský komunistický režim brutálně pronásleduje, její členy shromažďuje v koncentračních táborech… a řadu z nich nutí pracovat v továrnách mimo jiné na baterie do elektrovozů.