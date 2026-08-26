Čekáte, až bude v IMAXu místo na Odysseu? Lístky zdražují, některé skupují překupníci i pomocí AI
Odyssea v IMAXu trhá rekordy, do Prahy se za ní sjíždí lidé z celé Evropy, ceny vstupenek rostou a šanci na nákup ničí AI boti přeprodejců.
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Kdo teď koupí vstupenky na Odysseu v pražském IMAXu, zaplatí víc, než kolik by dal v červenci, kdy měl film premiéru. Ceny totiž už podruhé od té doby vzrostly. Diváci navíc často soupeří s přeprodejci, kteří využívají AI agenty k nákupu okamžitě po uvolnění nových termínů do prodeje a následně lístky na bazarech draze prodávají dál. Můžete sice počkat na 17. listopadu, kdy snímek dorazí na streamovací platformy a Blu-ray, ale doma se nejspíš nedočkáte stejného zážitku jako na 500 metrech čtverečních filmového plátna.
O film režiséra Christophera Nolana byl v kinech IMAX takový zájem, že si lidé kupovali lístky i rok předem. Jde totiž o nejlepší možnou technologii, se kterou snímek inspirovaný Homérovým eposem zhlédnout. Nejlepší zážitek je pak v analogovém IMAXu, který film promítá přímo z filmové pásky. Takových sálů je v Evropě jen šest, z toho jeden v Praze. Divák tak dostane obraz bez ořezu (v poměru 1,43:1), rozlišení odpovídající digitálnímu 18K a kvalitní prostorový zvuk. Ostatně na internetu se už krátce po premiéře objevily obrázky porovnávající, o co přijdete, když snímek uvidíte v jiném kinosále.
Nicméně oproti jiným kinům si za zážitek také připlatíte. „Cena vstupenek na film Odyssea ve formátu IMAX 70mm odráží mimořádnou náročnost tohoto specifického způsobu projekce. Vzhledem k mimořádně vysokému zájmu diváků jsme projekce filmu prodloužili nad rámec původně plánovaného termínu,“ uvedla pro CzechCrunch mluvčí Cinema City Denisa Šandová.
Okolo projekcí už od červencové premiéry postupně vznikla FOMO aura, která jen popohání zájem o omezené množství lístků. A jejich cena v pražském IMAXu od té doby dvakrát vzrostla. Ještě v polovině července jste při online nákupu zaplatili 473 korun, nyní je to 623 korun, kdy 24 korun z částky tvoří online poplatek. Platí to ale jen pro pražský IMAX, další kinosály sítě Cinema City, pod kterou IMAX v tuzemsku spadá, zůstávají bez zdražení. Kino zatím nabízí termíny až do 8. září, přičemž volná místa zůstávají většinou v prvních dvou řadách. Dnes mají přidat nové termíny.
Shánění lístků může ztížit také fakt, že se staly terčem překupníků. Ti vstupenky skupují hned ve chvíli, kdy se uvolní nové termíny, a pak je nabízejí na Redditu nebo různých bazarech i za trojnásobek původní ceny. A na pomoc si k tomu berou i vlastní naprogramované AI agenty. V USA je situace ještě horší, lidé tam například na eBayi prodávají IMAX vstupenky až za tisíc dolarů (20 700 korun).
Ochranu proti takovému jednání kino nemá. „Jednotlivé případy neoficiálního přeprodeje ani údajné využívání automatizovaných nástrojů neumíme ověřit, a proto je nemůžeme komentovat. Divákům doporučujeme nakupovat vstupenky pouze prostřednictvím oficiálních kanálů Cinema City a vyhnout se neoficiálním prodejcům,“ říká k tomu Šandová.
Odyssea už nyní dorovnala v počtu pražských IMAX projekcí Nolanův předchozí film Oppenheimer, rekord ale stále drží jeho třetí snímek v batmanovské trilogii Temný rytíř povstal. Odyssee ale přibyly i projekce ráno a o půlnoci, a tak vzhledem k vyprodanosti sálu, a to i ve všední dny, kino očekává, že rekord nakonec překoná.
Dnes přidává pražské kino nové termíny na září a podle zájmu o ně pak vedení rozhodne, zda promítání prodlouží i na říjen. Pokud ale bude zájem klesat stejně pomalu jako dosud, budeme Odysseu v programu pravděpodobně vídat ještě velkou část podzimu. Nejpozději v prosinci však bude muset udělat místo třetí Duně od Denise Villeneuva. Tu také vyhlíží velké množství diváků, spuštění prvních předobjednávek v amerických IMAXech podle informací televize NBC shodilo weby kin.
Tato technologie má totiž značku prestiže, protože na celém světě je pouze 41 míst s analogovou 70mm IMAX promítačkou a v kontinentální Evropě jsou dokonce jen tři. Vedle Prahy ještě ve Francii v Montpellier a v Bruselu.
K vidění je tu tak film na kotouči. Ten by běžně na rozdíl od digitální kopie během promítání ztrácel kvalitu. Podle Šandové ale prý nehrozí, že by diváci v září viděli horší obraz než ti v červenci – kopie v IMAXu má podle ní delší životnost a vydrží až několik stovek projekcí. „Důležitou roli v tom hraje speciální transportní systém rolling loop, který ve srovnání s klasickou filmovou projekcí výrazně snižuje mechanickou zátěž filmového materiálu. Kopii navíc průběžně kontroluje náš technický tým a podle potřeby se o ni stará a provádí její údržbu,“ dodává.
Do Prahy se tak sjíždějí lidé z desítek zemí jako Německo, Itálie nebo Švédsko, aby mohli vidět film tak, jak si to režisér Nolan přál. „IMAX je nejlepší filmový formát, jaký kdy byl vynalezen. Je to zlatý standard a to, čemu se snaží vyrovnat každá jiná technologie, ale žádná se mu nevyrovnala,“ řekl během kampaně k nejnovějšímu snímku Christopher Nolan. Odyssea už teď v tržbách překonala jeho dosavadní miliardový rekord filmu Temný rytíř povstal. Prozatím utržila 1,4 miliardy dolarů (29 miliard korun), z toho 137 milionu korun v Česku.