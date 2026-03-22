Cena ČEZu je vyšší, než ukazuje trh. Firma své výhledy podstřeluje, je to záměrné, říká Semotan
Babišova vláda plánuje za stovky miliard vykoupit akcionáře ČEZu. Pro český kapitálový trh by to byl tvrdý úder. Jak to vidí expert?
Nejatraktivnější titul na pražské burze ČEZ nemusí být za pár let vůbec k mání. Vláda Andreje Babiše se chystá vykoupit minoritní akcionáře a celý energetický gigant plně zestátnit. A pokud se to stane, může to být rána, ze které se český kapitálový trh jen tak nevzpamatuje. „Pokud přijde pražská burza o svůj nejlikvidnější titul, bude to samozřejmě škoda z pohledu kapitálového trhu,“ řekl v podcastu Money Maker Hedge portfolio manažer J&T Investiční společnosti Michal Semotan.
Jde o to, že kolem akcie, která patří k nejobchodovanějším na pražské burze a která v uplynulých měsících neustále lákala investory, víří politická hra, jejíž výsledek rozhodne o budoucnosti celého českého kapitálového trhu.
Vláda ANO, SPD a Motoristů má zestátnění ČEZu zakotvené přímo v programovém prohlášení. Ministr průmyslu Karel Havlíček v únoru potvrdil, že kabinet zahájí přípravné kroky ještě letos a celý proces by měl trvat přibližně dva a půl roku. Náklady se odhadují na zhruba 250 miliard korun. Stát dnes drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií – aby mohl zbylé akcionáře nuceně vytěsnit, potřebuje dosáhnout alespoň na 90 procent.
Jenže to nemusí být tak jednoduché. Do hry vstoupil Pavel Tykač, jeden z nejbohatších Čechů a majitel uhelné skupiny Sev.en Energy. Ten nedávno přiznal, že jeho firma Belviport drží přes tři procenta akcií ČEZu a že existují i další spřátelení akcionáři ovládající dohromady přes deset procent – fakticky tedy blokační menšinu vůči případnému nucenému výkupu.
V podcastu Štěpení Michala Šnobra a Markéty Malé sice Tykač tvrdil, že na zestátnění nesází, ale Semotan to čte jinak. „Podle mě vytváří tlak na vládu, aby to udělala co nejrychleji. Proti sobě v tu chvíli nemají jenom malé minoritní akcionáře, ale velkého hráče, který si je vědom toho, jakou má jeho podíl hodnotu,“ říká v podcastu Money Maker Hedge. A doplnil, že i J&T je akcionářem ČEZu a že podle něj má firma skutečně vyšší hodnotu, než na jaké úrovni se nyní obchoduje.
Do celého příběhu vstupují podle Tykače i Semotana také finanční reporty ČEZu. Ty oba považují za zkreslené a cíleně podstřelené – zatímco trh čekal ve výhledu na letošek čistý zisk blížící se 40 miliardám korun, ČEZ počítá s 27 až 30 miliardami. „Z mého pohledu je to podstřelené zcela záměrně,“ prohlásil Semotan.
Tykač přitom ve Štěpení veřejně kritizoval finančního ředitele ČEZu za to, že firma výsledky systematicky podhodnocuje. Podle něj to trvá celých deset let a odchylky nejsou v řádu stovek milionů, ale miliard. V kontextu připravovaného výkupu to dává politický smysl: čím menší zdánlivý zisk, tím nižší cena, za kterou chce stát minority vykoupit.
Skutečná hodnota firmy je podle Semotana výrazně vyšší. Ceny elektřiny sice mírně klesly oproti dřívějším maximům, ale jsou stále dostatečně vysoké na to, aby valuace ČEZu přesáhla jeho aktuální burzovní cenu. A pokud situace na Blízkém východě nepoleví, bude se cena silové elektřiny držet zhruba na sto eurech za megawatthodinu i v příštím roce – což je podstatně více, než předpokládaly dřívější prognózy. To se může do výsledků ČEZu promítnout s ročním zpožděním.
Klíčová otázka pro investory zní: co se stane s pražskou burzou, když ČEZ z nabídky zmizí? Akcie ČEZu tvořily v roce 2025 přes třicet procent veškerých obchodů na Burze cenných papírů Praha. Jeho odchod by ji zasáhl citelně.
Vláda sice zvažuje variantu, že by se část firmy – distribuce a obnovitelné zdroje – vrátila zpátky na burzu. Jenže jak říká Semotan, „to nikdy nebude takové, jako to bylo dřív, protože ten skutečný upside dává výrobní část“. Distribuci přirovnává k vodárnám: stabilní, ale bez potenciálu prudce růst s tržní cenou elektřiny.
A to není jediný signál, že český kapitálový trh ztrácí atraktivitu. Zbrojařská skupina CSG zamířila se svou primární emisí do Amsterdamu a nyní se k duálnímu listingu na tamní burze chystá i společnost Colt CZ, která přitom na pražské burze už obchodovaná je. „Chtějí si dojít pro vyšší likviditu, kterou tady nevidí,“ komentuje to Semotan. Likvidita přitom není jen číslo v reportu – je to věc, na které závisí, zda větší investor vůbec dokáže svou pozici rozumně koupit i prodat.