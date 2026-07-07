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Češi jsou opět světoví. Z 1,3 milionu kostek Lego postavili kolosální trofej pro mistry světa ve fotbale

Stavbu o hmotnosti přes čtyři tuny dokončil tým 59 specialistů z kladenské továrny Lega za více než 7 000 hodin. K vidění je v New Yorku do finále MS.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

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Lego ve spolupráci s Mezinárodní fotbalovou federací FIFA odhalilo na newyorském Rockefeller Plaza obří repliku trofeje pro vítěze mistrovství světa ve fotbale. Je vysoká 8,74 metru, sestavená z více než 1,36 milionu kostek o celkové hmotnosti přibližně 4,2 tuny a podle dánského hračkářského giganta je největší mobilní stavbou z kostek, jaká kdy byla vytvořena. Na místě ji odhalil bývalý brazilský reprezentant Cafu.

Obří „stavebnici“ nese ocelová konstrukce o hmotnosti zhruba 3,5 tuny a kvůli přepravě byla rozdělena na šestnáct sekcí. Na stavbě, která trvala osm měsíců vývoje a přes 7 040 hodin sestavování, pracoval tým 59 designérů, inženýrů, modelářů a techniků z výrobního závodu Lega v Kladně, kde se na podobné speciální projekty dlouhodobě specializují.

Instalace je součástí širší kampaně LEGO Editions, v jejímž rámci firma dříve představila minifigurky fotbalistů Cristiana Ronalda, Kyliana Mbappého, Lionela Messiho a Vinícia Júniora. Trofej i přilehlá fanzóna budou na Rockefeller Plaza s volným vstupem k vidění od 6. do 19. července, tedy až do závěrečných zápasů mistrovství světa. V prodeji má Lego také klasickou miniaturní stavebnici trofeje pro vítěze světového šampionátu, která stojí 4 399 korun.

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Foto: Lego

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