Češi se zase vytáhli. Z 328 tisíc kostiček Lego postavili superauto, které jelo rekordních 111 km/h
V Legu představili detailní stavebnici vozu Koenigsegg Sadair’s Spear. Jeho replika v životní velikosti uháněla rekordní rychlostí na okruhu.
Švédský supersportovní vůz Koenigsegg Sadair’s Spear drží na britském festivalu v Goodwoodu traťový rekord mezi produkčními vozy. Nyní se zapsal do historie znovu, tentokrát ovšem složený z kostiček. Lego na slavný závod do vrchu vyslalo plnohodnotnou funkční repliku tohoto hyperauta postavenou z řady Technic. Za volant se posadil testovací jezdec Markus Lundh a dosáhl rychlosti 111 kilometrů za hodinu. Dosavadní rekord velkého modelu z kostiček Lego přitom činil 50 kilometrů za hodinu.
Tento technický unikát má výraznou českou stopu, jelikož vznikal v modelářských dílnách továrny Lego v Kladně. Celý projekt pod vedením šéfdesignéra Lubora Zelinky zabral více než 9 400 hodin vývoje a samotné stavby. Kladenský tým už v roce 2018 vytvořil v podobném duchu funkční repliku Bugatti Chiron. Současné zadání od šéfa švédské značky Christiana von Koenigsegga však bylo ambicióznější. Chtěl mít z kostek nejrychlejší model, což vyžádalo vývoj od úplných základů.
Konstrukce vážící 1,8 tuny, v níž samotné kostky tvoří zhruba 400 kilogramů, se skládá z 327 906 součástek. Aby replika vydržela extrémní zatížení při vysoké rychlosti, ukrývá pod plastovým pláštěm speciální kovové šasi a bezpečnostní klec podle specifikací FIA. Pohání ji sice menší elektromotor, ale nechybí jí karbonová kola, skutečné kotoučové brzdy nebo funkční odpružení. Modeláři z Kladna navíc do obřího vozu vůbec poprvé integrovali komplexní systém automatického otevírání kapoty a dveří Ghost Mode.
Lego Technic Koenigsegg Sadair’s Spear
Model v životní velikosti (z Kladna):
- Počet dílků: 327 906
- Celková hmotnost: 1 800 kg (z toho 400 kg kostek Lego)
- Doba vývoje a stavby: přes 9 400 hodin
- Maximální rychlost: 111 km/h
Sběratelská stavebnice (set 42232):
- Počet dílků: 4 104
- Měřítko: 1:8
- Rozměry: 15 cm (výška) × 59 cm (délka) × 28 cm (šířka)
- Cena: 10 999 korun
Čeští stavitelé museli při skládání vyřešit různé výzvy včetně výběru barev karoserie a využívali nečekané dílky z jiných sérií. Přední světlomety například tvoří kabiny z lodí Star Wars, zadní svítilny okna z domečků a jako tlumiče posloužily ráfky z řady Ninjago. „Stavění v takovém měřítku mění úplně všechno. Každý detail se stává strukturálním. Museli jsme znovu promyslet, jak s prvky Lego Technic pracujeme a jak zkombinovat přesnost, pevnost a flexibilitu,“ popsal náročný proces designový manažer Lubor Zelinka pro magazín Top Gear.
Extrémní propagační model v životní velikosti doprovází novinka, kterou si fanoušci budou moci běžně pořídit domů. Lego od července rozšiřuje svou sběratelskou sérii Ultimate Car Concept o zmenšenou verzi Koenigsegg Sadair’s Spear v měřítku 1:8. Tato stavebnice se skládá ze 4 104 dílků a slibuje dospělým stavitelům vysokou technickou náročnost. Na pulty obchodů i do e-shopu dorazí na začátku července s cenou 10 999 korun.
Zmenšené plastové hyperauto věrně kopíruje mechanické vychytávky reálné předlohy, na čemž designéři spolupracovali přímo se švédskou automobilkou osmnáct měsíců. Model disponuje funkční devítistupňovou převodovkou, pístovým motorem V8, specifickým zavěšením Triplex a rovněž mechanickou verzí režimu Ghost Mode, který jedním pohybem otevře karoserii a složí zrcátka.