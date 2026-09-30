Akcie padá, ale Barta a spol. sází na zvrat. Do americké vzdělávací firmy už poslali kolem 3,6 miliardy
Čeští investoři z Pale Fire Capital mají ve společnosti Coursera podíl přesahující deset procent a přikupují dál. Zatím jsou ve ztrátě.
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Investiční skupina Pale Fire Capital Jana Barty, Dušana Šenkypla a spol. překročila desetiprocentní podíl v americké vzdělávací platformě Coursera a dál přikupuje. Podle odhadu CzechCrunche do ní od začátku roku vložila kolem 167 milionů dolarů, zhruba 3,6 miliardy korun. Jak vyplývá z úterního podání americké Komisi pro cenné papíry (SEC), drží 28,8 milionu akcií, tedy téměř 11 procent firmy. Jen během dvou dnů na konci září dokoupila akcie za zhruba 11,4 milionu dolarů (asi 243 milionů korun). Patří tak mezi největší akcionáře Coursery, přestože akcie od začátku roku ztrácí.
Coursera je v portfoliu české skupiny novou pozicí. Ještě na konci loňského roku v ní Pale Fire Capital (PFC) nic nedrželo. Na začátku března už mělo 9,7 milionu akcií, tedy 5,8 procenta, a nakoupilo také akcie další platformy pro online kurzy Udemy, se kterou se Coursera v květnu spojila a za každou její akcii vydala 0,8 akcie vlastní. Ke konci června mělo PFC 20,4 milionu akcií Coursery a desetiprocentní podíl překročilo na konci září.
Samotná Coursera tvořila na konci června pátou největší pozici amerického akciového portfolia Pale Fire Capital. Celé portfolio mělo hodnotu 1,41 miliardy dolarů, tedy přes 30 miliard korun, v 72 titulech. Větší sázky měli Jan Barta a spol. jen na Groupon, B2Gold, Ziff Davis a Dole. Na burzách skupina investuje přes fond Pale Fire Capital SICAV, jehož majetek v hodnotě 65,9 miliardy korun měla ke konci loňského roku podle výroční zprávy ve správě její investiční společnost.
Coursera vykazuje 290 milionů studujících, 18 tisíc firemních zákazníků a 95 tisíc lektorů. Coursera a Udemy loni dohromady utržily přes 1,5 miliardy dolarů (přes 32 miliard korun). Na burze se jí ale zatím nedaří. Akcie Coursery na newyorské burze s označením COUR sice na začátku roku stály přes sedm dolarů, ale postupně se propadly až pod současných pět dolarů. Koncem července přitom firma za druhé čtvrtletí vykázala tržby 298,6 milionu dolarů a upravený zisk 0,17 dolaru na akcii, zatímco analytici čekali 0,10 dolaru.
Na třetí čtvrtletí počítá s tržbami 364 až 372 milionů dolarů. Akcie po výsledcích podle závěrečných cen přesto klesla zhruba o 15 procent, během obchodování dokonce o 17 procent, uvádí server MarketScreener. Pale Fire je tak na investici zatím ve ztrátě. Podle odhadu CzechCrunche z denních burzovních dat nakupovala akcie v průměru zhruba za 5,80 dolaru. Při ceně 4,65 dolaru z 29. září má její podíl hodnotu asi 134 milionů dolarů (2,9 miliardy korun) a papírová ztráta tak dosahuje zhruba 20 procent, tedy asi 33 milionů dolarů (700 milionů korun).
Česká skupina přitom přikupuje v době, kdy dlouholetí investoři Udemy a Coursery své podíly snižují, ukazují hlášení velkých akcionářů. Fond Insight měl v den dokončení fúze 10,6 procenta firmy, ke konci června už jen 3,4 procenta. Kalifornský fond New Enterprise Associates k 24. září klesl pod pět procent, skotská investiční společnost Baillie Gifford ke konci června hlásila 5,4 procenta. Na straně kupujících je vedle PFC sama Coursera, která v posledních měsících rozjela zpětný odkup svých akcií.
U Coursery se Pale Fire drží pasivního oznámení, v němž prohlašuje, že akcie nedrží s cílem firmu ovládnout nebo ovlivnit. Jinde je aktivnější: u firem Phreesia, Ziff Davis, Angi, Commerce.com a Cars.com letos podala hlášení 13D, určené investorům, kteří chtějí do chodu firmy mluvit. Nejdál zatím došla u Grouponu, kde nakonec převzala operativní řízení a jako CEO firmu aktuálně vede jeden z partnerů PFC Dušan Šenkypl. Je to jediná takto řízená firma, ale další mohou přibýt.
V nedávném podcastu Money Maker o tom hovořil právě Šenkypl, který popsal, kam by chtěla skupina dlouhodobě dojít: třetinu kapitálu mít ve fondu investujícím na kapitálových trzích, třetinu v soukromých firmách, které má na starosti nový partner skupiny Jan Černý. „A třetinu pak v nějakých speciálních velkých projektech à la Groupon, kde vezmeme nějakou velkou záležitost a zkusíme ji posunout,“ říká. Podle Šenkypla dosazování vlastních lidí do vedení sice není běžný postup, ale u podobně velkých projektů jako Groupon není vyloučen.
Jan Barta, který ve skupině řídí investice na burzách, kupuje mimo jiné akcie, které podle něj trh neprávem potrestal za riziko umělé inteligence – a třeba u společnosti Phreesia, která automatizuje správu příjmu pacientů ve zdravotnických zařízeních, navrhuje do vedení vlastního člověka. U Coursery sází na nízké ocenění a spojení s Udemy. „Naše teze je jednoduchá: Coursera se obchoduje na nízkém násobku EBITDA,“ řekl v březnovém rozhovoru pro Hospodářské noviny. Příležitost vidí i v nástupu AI: „Myslíme si, že spousta bílých límečků přijde o práci a budou častěji nuceni se učit nové věci,“ uvedl v březnu pro Forbes.