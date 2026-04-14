Češi v kryptu zobchodují víc než celá Afrika. Druhá největší kryptoburza proto míří do Česka
Kryptoburza Bybit, světová dvojka v objemu obchodů, vstupuje na český trh. Přináší lokální podporu a doplňuje domácí hráče jako Anycoin a Coinmate.
Když se David Zábranský před pár lety dostal na byznysovou VIP večeři s Benem Zhouem, zakladatelem kryptoměnové burzy Bybit, vynechal zdvořilostní fráze. Místo komentování počasí asijskému miliardáři raději rovnou vyjmenoval, co by v uživatelském prostředí jeho aplikace změnil a kde si myslí, že burza zaostává za konkurencí. Zhouovi se upřímnost a hluboká znalost produktu zalíbila natolik, že mu dal kontakt na svůj osobní Telegram. Výsledek? Zábranský dnes vede tuto globální platformu v Česku a na Slovensku.
Centrála druhé největší kryptoburzy na světě podle objemu obchodů má k investici do českého trhu pádný důvod – Češi totiž v kryptu přesouvají obrovské peníze. „Čeští tradeři točí tak vysoké objemy, že to neuniklo pozornosti našeho šéfa. Často zobchodují nižší miliardy korun denně. To je víc, než udělá například třísetmilionová Indonésie nebo celá Afrika dohromady,“ popisuje pro CzechCrunch Zábranský.
Bybit vznikl v roce 2018 v Singapuru. Dnes sídlí v Dubaji a loni překonal hranici 80 milionů uživatelů a běžně zobchoduje přes 10 miliard dolarů denně. S příchodem přísného evropského nařízení MiCA (finanční regulace obchodování s kryptoaktivy) ale podobně jako další nadnárodní hráči musel radikálně změnit strategii. Vznikla proto nová entita Bybit EU se sídlem ve Vídni, kam se následně přesunula polovina globálního týmu zákaznické podpory.
V minulosti Bybit kvůli rychlému škálování lokální jazyky omezoval a razil primárně angličtinu. S evropskou licencí se ale přístup mění a kromě podpory češtiny Bybit navíc chystá pro Česko nové funkce na míru. „Češi jsou často označováni jako bitcoinoví maximalisté, protože bitcoin je pro velkou část trhu naprostý základ a hlavní důvěryhodné aktivum,“ říká Zábranský s tím, že se platforma snaží tomuto přístupu přizpůsobit. Burza lokálním traderům proto nabízí zhodnocení prostřednictvím produktu Bybit Earn. Ten uživatelům umožňuje jejich vložené prostředky na burze pasivně úročit a nenechat je ležet ladem.
V praxi nástroj sjednocuje hned několik možností zhodnocení. Vedle flexibilního zhodnocování prostředků s denním připisováním úroků mohou uživatelé využít takzvaný fixed-term staking, tedy uzamčení prostředků na pevně stanovenou dobu – nejčastěji od 10 do 180 dnů. V případě fixního úročení se roční procentní sazba u bitcoinu pohybuje do 0,8 procenta, u etherea do dvou procent a například u dolarového stablecoinu USDC se může v rámci speciálních akcí vyšplhat až na 100 procent.
Výhodou pro běžného retailového investora je fakt, že Bybit funguje jako zastřešující prostředník. Bere na sebe veškerou technologickou náročnost spojenou s poplatky (gas fees) a bezpečností na blockchainu. Burza pak nabízí i jednoduchou funkci Auto-Earn, která automaticky sbírá nevyužité zůstatky na účtech a sama je upisuje k úročení, aniž by uživatel musel cokoli vybírat nebo složitě nastavovat.
Křest ohněm a ukradená miliarda
Základy burzy i nervy jejího vedení otestovala na začátku minulého roku bezprecedentní krize, jež se dostala do světových médií. Na platformu zaútočila severokorejská hackerská skupina Lazarus Group a ukradla kryptoměny v hodnotě zhruba 1,4 až 1,5 miliardy dolarů. V kryptosvětě taková událost běžně znamená okamžité zmrazení výběrů, paniku a velmi často i bankrot.
S odstupem roku se ale zdá, že Bybit útok ustál. „Celou situaci Bybit zvládl velmi dobře. Reakce byla rychlá a profesionální, během zhruba tří dnů se podařilo situaci stabilizovat. Naštěstí nebylo nutné přerušit výběry a uživatelé měli ke svým prostředkům po celou dobu neustálý přístup,“ vzpomíná Zábranský.
Jsme neustále srovnáváni s globální verzí, ale musíme plně respektovat evropskou legislativu.
Burza tehdy ihned sáhla do svých rezerv, ujistila uživatele, že jejich prostředky zůstávají plně kryté, a opakovaně garantovala schopnost všem svým závazkům dostát. Aktivní krizový management trh ocenil a důvěra v platformu paradoxně vzrostla. Dnes Bybit chrání přes padesát nových bezpečnostních opatření a systém zabezpečení prošel více než deseti audity.
Se vstupem globálního kryptohráče na českou scénu se přirozeně nabízí otázka, zda to neznamená hrozbu pro zavedené české platformy, jako jsou Coinmate, Anycoin či Simplecoin. V praxi by ale mělo jít spíše o symbiózu. Zatímco lokální burzy zůstanou díky přímému napojení na tuzemské banky nákladově nejefektivnějším mostem pro samotný nákup kryptoměn za české koruny, Bybit cílí na další fázi investiční cesty.
Pokročilý český obchodník může bitcoiny levně nakoupit doma a následně je s minimálním poplatkem přesunout na globální platformu. Tam na něj čeká násobně vyšší likvidita, pokročilé unifikované účty a investiční nástroje, které lokální směnárny působící na desetimilionovém trhu z logiky věci nabídnout nedokážou.
Evropský tým si je vědom, že přes veškeré technologické inovace stojí před složitým úkolem. Nejenže musí platformu škálovat, ale je také pod permanentním tlakem vyplývajícím z náročných pravidel MiCA. „Jsme neustále srovnáváni s globální verzí, ale musíme plně respektovat evropskou legislativu. Cílem je proto vybudovat EU verzi, která bude v některých ohledech nakonec lepší než ta globální. Právě díky silné lokalizaci a produktům přizpůsobeným místním trhům,“ uzavírá Zábranský.