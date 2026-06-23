Češi vyvíjí centrální mozek pro lepší firemní rozhodování. Od investorů na něj mají přes 70 milionů
Český startup DecisionRules po roce nabírá další desítky milionů od investorů. Jeho platforma pro automatizaci rozhodování pokračuje v růstu.
Český technologický startup DecisionRules získává investici ve výši 1,5 milionu eur (36 milionů korun) od brněnské skupiny Jet Investment, respektive jejího venture kapitálového fondu Jet Venture 1. Startup od roku 2021 vyvíjí no-code a low-code platformu, která firmám umožňuje modelovat a automatizovat komplexní obchodní rozhodnutí bez nutnosti zapojovat vývojáře. Klienty převážně z finančního a enterprise sektoru má na šesti kontinentech, pomáhá jim zlepšit přesnost rozhodování a rychle reagovat na měnící se podmínky na trhu.
Aktuálně firma dosahuje ročních opakujících se výnosů (ARR) na úrovni 1,6 milionu eur (39 milionů korun). Pro startup jde o druhou zásadní finanční injekci v krátkém sledu – loni v květnu získal 1,6 milionu eur od skupiny investorů v čele s Lighthouse Ventures. Většinu dosavadního růstu přitom firma vybudovala organicky. „Taková trakce vypovídá o skutečnosti, že na trhu existuje dosud nenaplněná potřeba a v DecisionRules na ni našli správnou odpověď,“ komentuje výkonný ředitel fondu Jet Venture 1 Kamil Levinský.
Nové prostředky půjdou do inovací platformy, zejména do prvků umělé inteligence. DecisionRules už nyní nabízí asistenta pro tvorbu pravidel i AI agenty zapojené přímo do rozhodovacích procesů. Cílem startupu je také posílit zázemí na klíčových trzích. „Naší ambicí je poprat se o velké zákazníky s předními dodavateli technologií na poli automatizace,“ doplňuje spoluzakladatel a CEO startupu Václav Kandrnal.