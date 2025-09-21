Češi za čtyři roky vytěžili 200 bitcoinů. Stačí nám kontejner na poušti a Starlink, říkají
Zakladatelé společnosti 2Bminer Michal Bílek a Jakub Hlavenka v podcastu Money Maker popisují, jak rozjeli byznys s těžbou bitcoinů.
O bitcoinu ještě před pár lety v podstatě nic nevěděli, přesto díky němu mají teď byznys, kterým jen letos proteče skoro miliarda korun. Jakub Hlavenka a Michal Bílek založili společnost 2Bminer v covidu poté, co kvůli pandemii přišli oba o svá podnikání. Vsadili na to, že jiným lidem zpřístupní těžbu největší kryptoměny a dovolí jim tak vydělat na růstu její hodnoty. „Jsme od začátku ziskoví, nikdy jsme nebyli v minusu,“ říkají v nové epizodě podcastu Money Maker. To všechno přitom zvládají v pár lidech a s datacentry v USA či Dubaji.
Jak se mění poptávka po těžebních strojích, když cena bitcoinu kolísá nahoru i dolů? Co bylo nejtěžší na rozjezdu firmy v oboru, kterému ani jeden moc nerozuměli? Kam až podle nich bitcoin vystoupá? Jaké další startupy na zádech 2Bmineru chystají? O tom všem se bavíme v podcastu Money Maker, který si můžete pustit v přehrávači níže nebo na všech podcastových platformách. Nyní přinášíme výtah toho nejzajímavějšího, co v něm padlo.
Stvořil nás covid
Michal Bílek: Nás tvořil covid. Oba jsme přišli o podnikání, které jsme měli, takže jsme v tu chvíli byli oba dva s volnýma rukama a měli prostor zkusit něco nového. Jakub s touto zkušeností přijel ze Spojených států. Já jsem k tomu byl původně trochu skeptický, ale zkusili jsme to a chytili jsme první vlnu, která nás vyvezla do prvního all time high v listopadu, kdy bylo 68 tisíc dolarů za jeden bitcoin. To, že jsme start takto načasovali, nám samozřejmě hrálo do karet. A pak už to byla jízda.
Kdo vydělá nejvíc?
Michal Bílek: Největších zisků dosahují klienti, kteří chodí v bear marketu, kdy spadne cena bitcoinu dolů a těžební stroj je za zlomek ceny. A za zlomek ceny také těží, ale potom v bull marketu se to ukáže jako nejlepší strategie a stroj se dokáže zaplatit za rok, za rok a půl. Když to někdo nevydrží a nakupuje s ostatními v momentě, kdy je vše na vrcholu, tak potom v bear marketu přikupuje a ředí si svoji návratnost levnými stroji.
Těžební stroje jsou v uvozovkách „tiskárny na peníze“. Když tiskne víc, tak stojí víc, protože poptávka se dramaticky zvedá. Zažili jsme i doby, kdy kurzy rostly před očima o desítky procent i přes víkend a dealeři nám nechtěli prodat stroje, protože říkali: „Hele, my nevíme, kam to vyšplhá. My vám to teď zkrátka neprodáme.“ Oni totiž nakoupili včas a čekají, kam až se cena vyšponuje. A když to roste, nemají důvod prodat stroj za 10 tisíc dolarů, ale počkají si a prodají ho třeba za 15 tisíc.
Přijdou ty stroje?
Michal Bílek: První stroje, které jsme kupovali, byly na doporučení, a my furt nevěděli, jestli nám vůbec přijdou. Prvních mašin bylo asi deset, což pro nás tenkrát bylo ohromné množství peněz, protože stály přes dva miliony korun. My jsme ty peníze poslali někam do Číny, dodání mělo přes měsíc zpoždění a my nevěděli, jestli to dopadne. Použili jsme na to peníze našich klientů, což byli na začátku hlavně naši známí a kamarádi, kteří pak za námi samozřejmě chodili a ptali se: „Přijde to?“ Já jim říkal, že to samozřejmě přijde, a šel jsem se stejnou otázku za Jakubem, ten zase volal do Číny a ptal se, jestli to teda opravdu přijde.
Stačí nám Starlink a kontejner
Jakub Hlavenka: Těžba bitcoinu otevírá nové možnosti, které předtím nebyly. Klasická datacentra potřebují perfektní internetové připojení, nějaký záložní zdroj a mnoho dalšího, protože musí jet pořád – jednoduše si nemohou dovolit, aby třeba Google na deset minut vypadl. Obvykle mají třeba ohromné dieselové agregáty, které hned najíždějí, když vypadne síť. Když do takového hostingu jdete, máte tam hermeticky uzavřené zóny na otisk prstu, je to přetlaková komora jak ve vesmírné stanici. A to s sebou nese obrovské náklady. Těžaři kryptoměn jsou méně nároční. Nám vlastně stačí kontejner na poušti, Starlink a nějaká obsluha a můžeme fungovat prakticky kdekoliv. A to jsou samozřejmě neporovnatelné náklady. Fundament je stejný, ale opatření a náklady jsou úplně jiné.
Kovbojka v Paraguayi
Jakub Hlavenka: Náš kolega zažil v Paraguayi zkoušku dospělosti. Když jsme přijeli, seděla tam parta Asiatů, kteří nám říkali, že mají v místě vše pod kontrolou. Vypadalo to spíš jako jednání s mafií než jednání s hostingem. A když jsme se chtěli jít podívat na náš hosting, tak řekli, že může jen jeden z nás. Opravdu to nakonec dopadlo tak, že mohl jen jeden. Vzali našeho kolegu do auta, zavázali mu oči a jezdili s ním po městě, aby nevěděl, kam ho vezou. Díky fotkám jsme si lokalitu uložili a pak tam poslali naše právníky, aby si ty stroje vyzvedli a odvezli, ale ten zážitek byl šílený.
200 bitcoinů
Michal Bílek: My negarantujeme, kolik těžební stroj vydělá. Klientům říkáme, že od nás mají zajištěný špičkový servis a dashboard, kde všechno vidí, a že se o všechno postaráme. Ale kolik stroj bude dělat, je tržní záležitost. Někdy dokážeme těžit jeden bitcoin denně, pak je to 0,2 bitcoinu denně, jindy zase 1,5 bitcoinu denně – je to volatilní. Zrovna nedávno jsme slavili 200 vytěžených bitcoinů.