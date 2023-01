Česká e-commerce loni spadla, skupina lékáren Pilulka na internetu i tak jemně rostla

Mluvilo se o tom v podstatě celý loňský rok, závěrečná data přišla až včera a ukázala, že české e-shopy vůbec poprvé v historii meziročně nedokázaly navýšit prodané objemy a celá e-commerce se tak propadla o dvanáct procent. Situace se ovšem netýká všech hráčů, což dnes oznámila česká lékárenská skupina Pilulka. Její tržby podle předběžných neauditovaných výsledků dosáhly 2,5 miliardy korun.

„Proti roku 2021 skupina Pilulka zaznamenala celkový nárůst vlastních tržeb o čtyři procenta. A to navzdory výpadku covidového sortimentu a turbulentnímu druhému pololetí, kdy se naplno začalo projevovat snížení spotřeby vlivem vysoké inflace a energetické krize. V minulém roce jsme online obsloužili bezmála 750 tisíc unikátních zákazníků, kteří udělali přes 1,4 milionu objednávek. Mezi objednávky nepočítáme rezervace v lékárnách,“ komentuje pro CzechCrunch Martin Kasa, spoluzakladatel Pilulky, s jejímiž akciemi se obchoduje i na pražské burze.

Franšízové lékárny Pilulka, jejichž hospodářské výsledky se nepodepisují do oficiální závěrky celé skupiny, pak v loňském roce k celkovému objemu přidaly miliardu korun. Předloni to však bylo o dvě stě milionů více a celkový objem včetně franšíz dosáhl 3,6 miliardy korun, v tomto ohledu loni pak 3,5 miliardy. K ziskovosti za loňský rok se v rámci předběžných výsledků skupina nevyjadřuje, konsolidované výsledky za rok 2022 by měly být k dispozici v dubnu.

Již dříve Kasa oznámil, že s ohledem na tržní dění i lékárenská skupina během podzimu přistoupila k několika úsporným opatřením, když například omezila řadu obchodních partnerů a nákladů a například v rámci personálních výdajů Pilulka propustila přibližně patnáct procent zaměstnanců centrály a změny proběhly i ve vedení.

Foto: Pilulka Martin a Petr Kasovi, spoluzakladatelé a spolumajitelé Pilulky

Faktorů, které ovlivnily loňské výsledky Pilulky, bylo podle Kasy několik. Jako jeden z významných v rámci oboru uvedl pokles prodejů covidového sortimentu, jako jsou testy na koronavirus, FFP masky a podobně, jenž klesl téměř na nulu, což znamenalo výpadek v tržbách přes 170 milionů korun. Zároveň skupina prodala a ukončila provoz sedmi kamenných lékáren, což mělo za následek plánovaný pokles tržeb o desítky milionů korun oproti roku 2021.

„Vlivem nastupující krize a zvyšujících se nákladů nejen za energie začali lidé více šetřit. To se podle veřejných informací odrazilo na meziročním poklesu tržeb internetových obchodníků o 12 procent. Tento segment tvoří naprostou většinu našich příjmů. Mezi dalšími okolnostmi ovlivňujícími tržby lékáren byl i nedostatek některých léků. Jednalo se zejména o výpadky přípravků proti dětské horečce s obsahem Paracetamolu a Ibuprofenu, se kterými se potýkáme dodnes,“ doplňuje Kasa.

Loňský rok se pro Pilulku nesl také ve znamení zahraniční expanze, pročež ve druhém pololetí relativně rychle po sobě vstoupila do Maďarska a do Rakouska, což s sebou neslo také spuštění nových e-shopů a mobilních aplikací. Před Vánoci zároveň firma otevřela nové distribuční centrum u Olomouce, jež zároveň slouží jako největší lékárna v Česku.

„Infrastrukturu máme nyní připravenou na pokračující růst bez dalších významných investic,“ popisuje Kasa a dodává, že úspěchem firmy je také rozšíření perimetru vlastní expresní dopravy v Česku a posilování vlastních privátních značek. I přes výpadek covidových testů se firmě podařilo lehce zvýšit průměrnou hodnotu objednávky.

Na letošní rok nyní Kasa hledí s velmi opatrným optimismem. „Očekáváme, že se začne snižovat inflace a bude docházet k poklesu nákladů na energie. Samozřejmě si uvědomujeme setrvačnost trhu. Většina našeho sortimentu je nezbytného charakteru, což je v době spotřebitelského šetření výhodou.“

Celkově se chce Pilulka soustředit na zvyšování ziskovosti, omezení dosud ztrátových aktivit, utilizaci investic a zvyšování provozní efektivity. Nadále chce vyhledávat případné investice a akvizice, které může situace na trhu přinést. „Z pohledu tržeb plánujeme růst na úrovni inflace. Maďarsko a Rakousko samozřejmě poroste minimálně trojciferným růstem, ale má zatím malou váhu ve skupině, kde stále většinu tržeb dělá Česko a Slovensko,“ dodává Kasa.