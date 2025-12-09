Česká spořitelna poslala startupu osmnáct milionů, teď se z něj stahuje. Očekávání se nenaplnila, říká
I samotný startup PalmApp uznává, že výplata předčasné mzdy na českém trhu nerezonovala. Další příležitosti ale vidí ve firemní komunikaci.
Startup PalmApp vznikl před pěti lety a svou vizi měl nastavenou jasně – přinést do Česka trend tzv. výplaty kdykoliv, respektive nabídnout zaměstnancům firem možnost požádat o vyplacení odpracované mzdy v libovolný den během měsíce. Před lety tím zaujal i Českou spořitelnu, která mladý projekt podpořila desítkami milionů korun. Nedávno se však ze startupu stáhla. Ten pokračuje dále, k původnímu produktu pro vyplácení mezd ale začal přidávat další a chce zlepšit to, jak spolu lidé ve firmách komunikují.
Česká spořitelna do PalmAppu investovala v roce 2021 a přes svůj startupově orientovaný program Seed Starter do něj poslala osmnáct milionů korun, dalších devět přidala společnost ZenX Capital. Od letošního října již ale banka mezi spoluvlastníky nefiguruje. „Strategické partnerství se bohužel nepodařilo i přes velkou snahu a podporu všech zúčastněných stran obchodně rozjet natolik, aby to plnilo původní očekávání a mělo z našeho pohledu zásadní strategickou přidanou hodnotu jak pro trh, tak pro naši skupinu,“ komentuje pro CzechCrunch šéf Seed Starteru Tomáš Milota.
„Vzhledem k tomu, že se společnost PalmApp Tech rozhodla nedávno upravit své primární směřování a snaží se nyní rozvíjet další novou obchodní linii, přišlo nám rozumné v další spolupráci nepokračovat a nechat společnost realizovat svou vizi již bez naší účasti,“ doplňuje Milota.
Ani po třech letech se nedostavil takový úspěch, na kterém bychom mohli finančně stavět.
Zakladatelé PalmAppu přiznávají, že byli inspirováni podobnými službami pro výplatu kdykoliv hlavně ve Spojených státech. „Přestože tento segment byl a je velmi úspěšný v USA, v Evropě, potažmo v Česku a na Slovensku, se ani po třech letech nedostavil takový úspěch, na kterém bychom mohli finančně stavět,“ popisuje Petr Ladžov, jenž startup rozbíhal s Vojtěchem Pihrtem a Miroslavem Koudelkou.
PalmApp podle vyjádření obsluhuje desítky firem, které získal i díky pomoci Seed Starteru, míra penetrace produktu se ale pohybuje jen kolem dvaceti procent. „To na úspěch nestačilo. Odchod České spořitelny nás osobně velmi mrzí, ale vzhledem k výše uvedenému ho chápeme a rozumíme mu,“ doplňuje Ladžov.
Od výplat kdykoliv k firemní komunikaci
Kvůli menší úspěšnosti výplaty mezd kdykoliv začali ve startupu pracovat na dalších produktech. V první polovině letoška dokončili vývoj tzv. Smart Workplace, který propojuje firemní systémy a automatizuje komunikaci i procesy napříč firmou. „Jedná se o AI produkt, který je hyperpersonalizovaný, ovladatelný hlasem s vícejazyčnou platformou a agentní AI,“ přibližuje Pavel Vavřínek, spolumajitel a ředitel PalmAppu.
Vavřínek přišel do startupu s více než dvacetiletými zkušenostmi v oblasti B2B obchodu, mimo jiné dva roky působil jako obchodní ředitel Mastercardu pro Česko a Slovensko, předtím měl na starosti divizi elektronických benefitů ve společnosti Sodexo, kde strávil celkem sedm let. Právě díky těmto štacím vnímal potenciál pro zmiňovaný nový produkt. „Vidíme velký prostor pro zlepšení cílené komunikace na různé kategorie lidí ve firmě, dělník vnímá benefity jinak než člověk z managementu,“ popisuje Ladžov.
PalmApp Smart Workplace vnímá problém s internacionalizací zaměstnanců, kdy firmy běžně zaměstnávají lidí i deseti národností. „Klasický způsob komunikace to nepokryje,“ říká Ladžov s tím, že ve startupu prezentují informace pomocí automaticky generovaných krátkých videí nebo podcastů ve více než sto jazycích.
Zároveň mají lidé ve firmách k dispozici hlasového a textového asistenta, který dělá úkoly za ně – například nahlašování dovolené hlasem bez nutnosti vyplňovat formuláře. To PalmApp dělá i díky napojení na personální mzdové systémy, odkud čerpá potřebné informace pro automatizaci a personalizaci dat.
V současnosti má již tento produkt být nasazený u tisícovek zaměstnanců po ukončení pilotní fáze, další jsou pak ve fázi testování. Jedním z klientů je například společnost Fehrer Bohemia s asi dvěma tisíci zaměstnanci, kromě toho startup rozjel i spolupráci se Středočeským krajem, který platformu využívá pro zjednodušení komunikace se „svými“ obcemi.
„Druhý produkt tak vhodně doplňuje ten první. Cíl je pak posouvat PalmApp více k robotice,“ pokračuje Vavřínek. Konkrétně se startup snaží napojit velké jazykové modely s tzv. vision language modely. Jedním z výsledků je například robotická hlava, kdy kamera a model rozpoznají, co má pracovník před sebou, a krok za krokem ho provedou procesy v jeho jazyce.
„Vizuální inteligenci testujeme hlavně v onboardingu nebo logistice,“ vysvětluje Vavřínek. Například v logistice je nutné u expedice pořizovat fotodokumentaci, což se dnes dělá ručně přetahováním fotek na úložiště, PalmApp to propojuje a automatizuje.
„Do budoucna chceme toto propojení obrazu, jazyka a interních systémů rozšiřovat do dalších scénářů jako recepce, servis nebo bezpečnostní školení, při zachování firemních pravidel pro práci s daty a soukromím zaměstnanců,“ dodává Vavřínek s tím, že se firma v příštím roce chystá otevřít i další investiční kolo.