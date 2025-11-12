Česká tradice a kus italského stylu. Podívejte se, v čem budou Češi reprezentovat na olympiádě
Součástí nové olympijské kolekce jsou trička, mikiny a bundy, ale i doplňky jako kulichy nebo šály. Stojí za ní Alpine Pro.
Alpine Pro dnes představilo novou olympijskou kolekci, ve které budou sportovci a sportovkyně reprezentovat Česko na nadcházející olympiádě v Miláně a Cortině. Čerpá inspiraci z tradičního italského stylu, ale zároveň se pomocí využitých barev a originálních prvků, vytvořených na základě díla Vojtěcha Preissiga, snaží odkazovat na historii české grafiky.
Na vývoji kolekce, která je od dnešního dne dostupná i v obchodech, se podílel také akademický malíř Milan Jaroš, jehož stylizované písmo a ornamenty se staly ústředním motivem této řady. Poprvé se v ní reprezentanti ukážou 6. února, kdy jubilejní pětadvacáté zimní olympijské hry na severu Itálie vypuknou.
Součástí nových olympijských uniforem jsou jak trička, mikiny a bundy, tak nejrůznější doplňky od kulichů, šál a nazouváků až po batohy. Vesměs se tak opakuje scénář z minulých ročníků, kdy jejich tradiční výrobce a hlavní partner Českého olympijského týmu Alpine Pro uvádí širokou škálu věcí, aby zájem o reprezentaci ještě více posílil.