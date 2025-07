České dráhy vypraví mezinárodní ComfortJet až do Dánska. Jezdit bude dvakrát denně

Uložit 0

Naposledy existovalo přímé spojení mezi Prahou a Kodaní v roce 2014. Vlak tehdy jezdil přes noc s lůžkovým a lehátkovým vozem. Nyní se spoj vrací, České dráhy ho vypraví společně s Deutsche Bahn a Dánskými státními drahami DSB. Půjde o mezinárodní vlakovou linku Praha–Berlín–Hamburk–Kodaň. Linka je první z deseti pilotních projektů Evropské komise na podporu přeshraničního železničního spojení. Vlaky by na ni poprvé měly vyjet příští rok v květnu. Lístky by ale měly jít do prodeje ještě letos v prosinci.

„Spolupráce s Deutsche Bahn a Danske Statsbaner otevírá českým cestujícím komfortní a přímé vlakové spojení do dánské metropole i do dalších míst ve Skandinávii,“ říká k tomu generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Právě český státní dopravce bude ten, kdo na linku vlak vypraví. Půjde o ComfortJety, které je možné provozovat na vysokorychlostních tratích. Spoje budou vypravovány z Prahy denně – a to celoročně zhruba v půl sedmé ráno a v půl jedenácté dopoledne. V letní sezóně přibude jeden večerní spoj v půl páté odpoledne. Cesta do Kodaně potrvá asi 11 hodin. Po dokončení podmořského Fehmarnského tunelu se doba zkrátí.

Cena jízdenek bude známá až se spuštěním prodeje. „Stejně jako u jiných mezinárodních spojů ČD bude konečná cenotvorba jízdného výsledkem vlivu více faktorů, například předpokládané obsazenosti jednotlivých spojů a podobně,“ uvedl pro CzechCrunch tiskový mluvčí Filip Medelský. Z nového spojení mají kromě metropolí profitovat i další města jako například Ústí nad Labem, Drážďany, Hamburk nebo Odense. V metropolitních oblastech a v dalších zastávkách na trase žije dnes dohromady víc než patnáct milionů lidí.