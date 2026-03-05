Stroj na peníze z Česka. Už sedmým rokem v řadě překonali miliardu, přitom nevydali žádnou novou hru
Bohemia Interactive hlásí finanční výsledky za rok 2025 – a jsou rekordní. Tvůrci military série Arma či akce DayZ vydělávají díky dlouhověkosti.
Takhle dlouhotrvající úspěch jim mohou jiné české firmy závidět. A to nejen ty herní. Jedno z největších českých videoherních studií Bohemia Interactive slaví rekordní výdělky ve své víc než čtvrt století dlouhé historii. Ale pozor, jeho finance nenakoplo vydání žádného dlouho očekávaného hitu. Tenhle stroj na peníze je prostě stavěný na dlouhé tratě a rok za rokem vyrábí miliardy korun i bez velkých novinek.
Společnost Bohemia Interactive dlouho kralovala českému videohernímu průmyslu, o prvenství na žebříčku nejvýdělečnějších studií ji loni připravil pouze bezprecedentní úspěch hry z českého středověku Kingdom Come: Deliverance 2 od Warhorse Studios. Jenže i tak si „Bohemka“ drží nesmírně záviděníhodnou pozici. Od roku 2019 jí totiž neklesl obrat pod miliardu korun. A rok 2025 tento trend ještě posílil.
Právě zveřejněné finanční výsledky Bohemia Interactive ukazují nejúspěšnější rok za 26 let existence firmy. Tržby loni narostly téměř o čtvrtinu na 1,73 miliardy korun, zisk před započtením úroků, daní a odpisů se zvýšil o skoro třicet procent na 1,23 miliardy. Studio to přitom dokázalo navzdory jedné poměrně důležité skutečnosti – v roce 2025 nevydalo žádnou novou hru.
„Výsledky potvrzují výhody našeho dlouhodobého přístupu k hernímu vývoji. Hry od Bohemia Interactive si díky kontinuální péči našich vývojářů a úžasné komunitě uchovávají vysokou kvalitu a znovuhratelnost po dlouhá léta,“ vysvětluje Slavomír Pavlíček, finanční ředitel a spoluzakladatel společnosti. „Vesměs odpovídají našim projekcím, byť jejich hodnotu nepříznivě ovlivnil kurz dolaru,“ dodává.
Pro kontext, Bohemia Interactive je proslavená především sérií vojenských simulátorů Arma – která se naposledy rozrostla o hru s podtitulem Reforger v roce 2023, třetí díl samotné Army vyšel dokonce v roce 2013 – a zombie akcí DayZ z roku 2018. Jenže i při absenci plnokrevných novinek je vývoj nových přídavků pro starší hry extrémně výdělečnou činností. Nicméně v plánech studia jsou i větší novinky.
„Máme za sebou mimořádně úspěšný rok. Ale to hlavní nás teprve čeká. Dále masivně investujeme do výzkumu a vývoje. Klíčový je zejména vývoj naší vlastní technologie Enfusion a příprava titulu Arma 4, dosud největší hry od Bohemia Interactive,“ říká Marek Španěl, šéf a druhý ze zakladatelů Bohemia Interactive. Mimochodem, v našem loňském rozhovoru můžete nahlédnout do zákulisí toho, jak Arma 4 vzniká.
Pražské studio každopádně nevydělává jen na vlastních hrách, ale i coby vydavatel jiných titulů. „Roste nám projekt Bohemia Incubator, díky kterému pomáháme na svět hrám menších studií. Díky tomu již brzy vyjde velmi očekávaná hra Everwind od polského studia Enjoy,“ přidává Španěl. Tu autoři popisují lákavě jako mix Skyrimu a Minecraftu. Přímo z dílem Bohemia Interactive také letos vyletí Cosmo Tales, které mimochodem doplní i karta od České spořitelny.
Kromě korun na účtech stoupá i počet prodaných her a jejich hráčů. Za rok 2025 byla prodejním tahounem už zmíněná akce ze studené války Arma Reforger s 1,6 milionu prodejů, přes 900 tisíc nových zájemců infikovaly zombie z DayZ, jako absolutně nestárnoucí se ukazuje Arma 3, jejíž loňské prodeje dosáhly na 890 tisíc kusů. U dvou posledně jmenovaných také přičtěte stovky tisíc prodaných doplňujících balíčků a rozšíření.
V roce 2025 si hry značky Bohemia Interactive zahrálo 20,8 milionu hráčů, šestého srpna pak studio oslavilo další rekord – v ten den si alespoň jednu bohemáckou hru zahrálo 935 tisíc lidí. S takto silnou základnou a chystanými projekty proto v „Bohemce“ mají velká očekávání do budoucna. „Předpokládáme, že se na vlně překonávání rekordů udržíme i nadále,“ uzavírá Slavomír Pavlíček.