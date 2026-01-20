Česko zažilo noc plnou magie. Oblohu rozzářila vzácná polární záře, která ovládla sociální sítě
Kdo včera večer vyrazil ven, mohl nad Českem sledovat přírodní divadlo, za kterým se běžně létá na Island nebo do Skandinávie
Úterní ráno přineslo na sociální sítě lavinu snímků zachycujících neobyčejnou nebeskou podívanou. Lidé napříč celou republikou sdíleli fotografie intenzivní polární záře, za kterou se obvykle musí cestovat tisíce kilometrů na sever Evropy. Pokud jste zrovna spali nebo jste se nedívali na oblohu, internet je dnes plný důkazů o tom, co se nad českým horizontem odehrávalo.
Ti, kdo se včera večer vydali na procházku, ať už po panelákových sídlištích, okrajích měst nebo přírodou, mohli nad severním obzorem spatřit tančící závoje červeného a zeleného světla. První náznaky, zachytitelné zpočátku jen citlivými fotoaparáty, se objevily už kolem půl deváté večer.
Příroda však připravila překvapení. Přestože předpovědi počítaly s příchodem aurory až kolem třetí hodiny ranní, hlavní představení začalo o několik hodin dříve. Vrchol nastal krátce po desáté hodině večerní, kdy byla záře tak intenzivní, že ji bylo možné pozorovat pouhým okem dokonce i z přesvětlených center velkých měst včetně Prahy.
Za tímto nádherným divadlem stál oblak nabitých částic, který k Zemi dorazil po silném výbuchu na Slunci. Výsledkem byla geomagnetická bouře, jež svou intenzitou patřila k nejsilnějším za poslední roky.
Kromě klasických barevných pruhů přinesla noc i jednu raritu. Mezi červenými závoji se objevily rychle blikající zelené skvrny, v odborných kruzích označované jako „aurora blobs“. Jde o mimořádně vzácný jev způsobený vysokou koncentrací protonů, které v tu chvíli proudily skrz zemské magnetické pole.
Pozorování přálo i počasí, které sehrálo klíčovou roli. Příliv suchého vzduchu od východu v kombinaci s tlakovou výší zajistil nad většinou území jasnou oblohu bez mraků. Zážitek navíc nerušil ani svit Měsíce.