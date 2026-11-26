Český horor o vrahovi z továrny jde i do amerických kin. Thankskilling Day je hloupé béčko, ale dokáže pobavit
Češi natočili slasher horor o sovětských experimentech, který míří i do stovek kin v USA. Zahraničního distributora zaujalo téma komunismu.
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Horory se v Česku točí jen zřídka a ještě vzácnější je, když je koupí americký distributor. Thankskilling Day to ale dokázal. Práva na něj koupila společnost SP Releasing producenta Stevena Paula, který produkoval například filmy Ghost Rider nebo Ghost in the Shell. Snímek už navíc stihl získat ocenění na mezinárodním hororovém festivalu Bloody Mirror v gruzínském Tbilisi za nejlepší slasher, tedy subžánr hororu, kde vrah pronásleduje a postupně vraždí skupinu lidí. Jestli si ocenění zaslouží, může český divák posoudit v kinech od 26. listopadu.
Děj sleduje šestici vysokoškoláků, kteří v bývalém areálu ČKD v pražských Vysočanech slaví Den díkůvzdání únikovou hrou. V někdější továrně podle legendy Sověti za komunismu experimentovali na lidech a právě tam mají hrdinové plnit různé zkoušky. Zanedlouho však začnou jeden po druhém mizet a brzy zjistí, že v podzemí nejsou sami a že na legendě bude možná něco pravdy.
Nečekejte nic převratného. Je to béčko se vším všudy – příběh je jednoduchý stejně jako dialogy, zápletka přímočará a ani motivace záporáka není příliš objevná. Lekaček je tu pár, některé vás vyděsí, některé dokážete předpovědět. Horor ale sází spíš na atmosféru a ta mu jde poměrně dobře. Pěkně kombinuje dramatickou hudbu, tichá místa a zvuky starých trubek ventilace nebo skřípání sekáčku po stěně, které se rozléhá chodbou.
Většina příběhu se ale odehrává v prostředí únikovky a to ve mně pořád budilo pocit, že je vše jen jako. Naopak když se postavy přesunou do spodních pater opuštěné továrny a bývalých laboratoří, už to působí daleko lépe a je škoda, že v nich nestrávíme více času. Říkám si, jestli nejsme tak dlouho v prostoru únikovky proto, že se natáčelo na místě skutečné únikovky, která je zároveň partnerem filmu….
Laboratoře jsou přitom o dost zajímavější, stejně jako historie areálu a zrození tajemného monstra, které hrdiny pronásleduje. Zatímco zbytek dialogů jsem poslouchal tak na půl ucha, střípky děsivé historie sovětských laboratoří mě opravdu zaujaly. A jakmile se objevil na scéně vrah a začal nahánět postavy, pohltila mě zmíněná atmosféra. Navíc se tu opravdu umírá, a tak jsem měl o postavy strach a v napětí sledoval jejich boj o přežití až do konce filmu.
„Původně jsme backstory z komunismu neměli tak rozsáhlou, ale po testovacích projekcích jsme zjistili, že diváky baví nejvíc, přidali jsme tak ještě jeden dotáčkový den, abychom mohli přidat další scény,“ říká pro CzechCrunch režisér Petr Kubík, známý pro režii série Princezna zakletá v čase. Téma komunismu podle něj pak bylo i důvodem, proč horor zaujal amerického distributora.
Toho našli na německém festivalu Berlinale, kde nabízeli už hotový film. „Chodili jsme od stánku ke stánku a nakonec jsme zaujali právě SP Releaising, který film prodal do Ameriky a teď i do celého světa,“ popisuje scénárista a režisér JC Kovář. Zahraniční trh byl primárním cílem od začátku, proto taky snímek vznikl v angličtině. A i když se na plátně potkávají zahraniční i čeští herci, českého přízvuku se bát nemusíte.
SP Releaising si horor podle Kováře vybrala, protože je představitelem celosvětově rostoucího žánru. Česká novinka stála necelých 20 milionů korun, což je podle režiséra zhruba polovina rozpočtu průměrného českého filmu. Pro zaplacení snímku za úspěch označují 30 až 40 tisíc diváků v Česku, ale většinu návštěvníků kin očekávají v USA. Tam by pak měl Thankskilling Day zamířit do nižších stovek kin.
Jestli zaboduje ve velké zahraniční konkurenci, je otázkou. Nicméně v českém prostředí jde o příjemné překvapení, které vás neohromí propracovaností, ani z filmu pravděpodobně nebudete odcházet s poučením či hlubokou myšlenkou. Nabídne ale poměrně originální příběhové pozadí a celá hodina a půl rychle uteče. Většinu času se navíc budete bavit, a to na slasher stačí.