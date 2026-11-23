Přišel před 23 lety a už neodešel. Firmu, která kraluje interkomům a hlídá výtahy, teď vede ke třem miliardám
Začínali s telefonními ústřednami, dnes dodávají NASA i Amazonu. Šéf 2N popisuje, jak se české technologie dostávají do budov po celém světě.
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Když absolvoval mezinárodní vztahy, vzal si do ruky přílohu novin se žebříčkem stovky nejúspěšnějších českých firem. Nezajímaly ho ani tak jejich zisky nebo velikost, spíš kolik toho prodávají do zahraničí. Zaujala ho společnost 2N Telekomunikace, která už v té době vyvážela značnou část své produkce. Poslal životopis, absolvoval pohovor a v den, kdy převzal vysokoškolský diplom, podepsal také svou první pracovní smlouvu. „Od té doby jsem tady – celých 23 let,“ usmívá se Michal Kratochvíl. Z obchodníka se nakonec vypracoval na šéfa podniku s celosvětovým dosahem.
2N založili v roce 1991 tři kamarádi – Roman Pihan, Hanuš Brychta a Miroslav Hofman. Začínali s telefonními ústřednami a GSM branami, později vyvinuli první IP i LTE interkomy na světě. „Bylo to tu hodně dynamické. Pravidel moc nebylo a panovala domácká, skoro startupová atmosféra,“ vzpomíná Kratochvíl. Zlom přišel před deseti lety, kdy pražskou společnost za 1,4 miliardy korun koupil švédský gigant Axis Communications. „To je jiná váhová kategorie. Švédové jsou profíci v řízení a pro nás to znamená každý den nové nároky,“ doplňuje šéf firmy.
Zařízení 2N najdete v Pařížské ulici v Praze, Na Příkopě i v projektech velkých developerů, český trh ale firmě přináší jen necelých deset procent obratu. Patří mezi největší světové dodavatele IP interkomů, přičemž hlavním odbytištěm jsou Spojené státy, které zajišťují přibližně polovinu tržeb. V posledních letech společnost každoročně utržila přes dvě miliardy korun, příští rok by se chtěla dostat nad tři. „A až budou tři miliardy, tak budeme chtít zase pět,“ směje se Kratochvíl.
- Interkom: Elektronické zařízení pro obousměrnou komunikaci, typicky mezi návštěvníkem u vchodu a člověkem uvnitř budovy. Může přenášet hlas i obraz a umožňovat dálkové otevření dveří.
- IP interkom: Modernější typ interkomu, který komunikuje prostřednictvím počítačové sítě. Lze ho propojit s kamerami, mobilní aplikací nebo dalšími systémy v budově.
- LTE interkom: Zařízení využívající mobilní síť LTE. Nepotřebuje pevné síťové připojení, a proto se hodí třeba do míst, kde není dostupná kabelová internetová infrastruktura.
- GSM brána: Zařízení, které propojuje klasickou telefonní ústřednu s mobilní sítí. Firmám například umožňovalo směrovat hovory z pevných telefonů přes mobilní síť.
Kratochvíl teď 2N postupně posouvá i do dalších oblastí. Zatímco dříve se zaměřovala především na spojení mezi návštěvníkem u vchodu a člověkem uvnitř, dnes firma míří na správu přístupu do celého domu – od hlavních dveří přes výtahy až po kanceláře, garáže či společné prostory. Vyvíjí proto vlastní techniku, napojuje ji na řešení jiných výrobců a přidává služby, které lze ovládat z jediné aplikace.
Dodávky 2N zamířily i do americké vesmírné agentury NASA, mezi zákazníky patří také Amazon, Walmart nebo Schwarz Gruppe, pod niž spadají řetězce Lidl a Kaufland. V New Yorku její systémy pomáhají zabezpečovat asi 1 600 škol, v dubajském mrakodrapu Burdž Chalífa pak zase slouží ke kontrole vstupů a komunikaci z výtahů.
„Tvoří to samostatnou část našeho podnikání. Je to jiný typ byznysu než interkomy, úzce navázaný na výrobce výtahů, a proto se o něm tolik nemluví. Naše technologie přitom využívá zhruba každý dvacátý výtah na světě,“ vypočítává Kratochvíl. Další zakázky přicházejí od developerů, v Praze se koneckonců s technikou 2N počítá v projektech na všech čtyřech velkých brownfieldech – v Bubnech-Zátorech, na Smíchově, na Nákladovém nádraží Žižkov a na Rohanském ostrově. Ostatně firma už své systémy dodala i do takřka deseti tisíc bytů v nyní budovaném hlavním městě Egypta.
Vedle velkých developerských projektů se 2N dostává do rodinných domů a luxusních vil, jejichž majitelé investují do jejich zabezpečení i miliony korun. „Představte si, že někdo zazvoní u branky, ale nikdo mu neotevře. Uvnitř se přesto začnou rozsvěcet světla, roztahovat rolety a z garáže se ozve štěkot psa. Jenže dům může být úplně prázdný. Všechno spustí interkom napojený na domácí automatizaci,“ vypráví Kratochvíl.
Podle zkušeností zákazníků 2N si zloději před vloupáním často ověřují, zda je někdo doma – chtějí se vyhnout střetu s majitelem, který může být ozbrojený. Interkom mezitím může návštěvníka vyfotit a spustit přednastavené reakce, aby budova nepůsobila opuštěně. „Zloději se nejvíc bojí živého psa, protože je nevyzpytatelný,“ vysvětluje šéf 2N. Smyslem takového zabezpečení však není jen pořídit záznam o případném vloupání, ale hlavně pachatele odradit od pokusu dostat se dovnitř.
Mění se i způsob, jakým obyvatelé běžných bytových domů pouštějí návštěvy dovnitř. Dřív člověk zazvonil, někdo uvnitř zvedl sluchátko a tlačítkem odemkl vchod. Dnes může stejný interkom zavolat rovnou na mobil, a to bez ohledu na to, jestli je majitel bytu doma, v kanceláři nebo na dovolené. V aplikaci vidí, kdo čeká u dveří, a může mu na dálku otevřít. V USA podle Kratochvíla využívá mobil místo klasické domácí jednotky přibližně 70 procent nových rezidenčních instalací 2N.
Měsíční předplatné vyjde na něco přes tři eura, tedy asi 75 korun za byt, k němuž lze připojit až čtyři telefony. Samotné interkomy jsou ovšem dražší: ceny základního modelu s kamerou, hlasovým spojením a přístupovou čtečkou začínají zhruba na 25 tisících korunách, větší varianta s displejem může stát 80 tisíc.
Podobně se proměňuje i způsob odemykání dveří – svazek klíčů nebo plastovou kartu může nahradit telefon v kapse. Stačí se dotknout čtečky, systém přes Bluetooth ověří oprávnění a zámek povolí. Aplikace My2N nabízí čtyři režimy zabezpečení dle nároků dané budovy. Do garáže může stačit jednoduché ověření mobilem, u citlivějších prostor lze přidat PIN nebo další bezpečnostní prvek.
Spousta lidí tak testuje naše produkty při obyčejném pohybu po firmě.
„Vždycky je to kompromis,“ zdůrazňuje Kratochvíl. Systém umí vytvářet jednorázová i časově omezená oprávnění: obyvatel domu například pošle kurýrovi QR kód, díky němuž se dostane jen do místnosti pro zásilky. Uklízečka smí dovnitř v určených hodinách, návštěva třeba pouze jeden den. Správce budovy má přehled o jednotlivých průchodech a udělená práva může kdykoliv odebrat. „Dříve se to řešilo kopírováním karet nebo schováváním náhradních klíčů,“ připomíná šéf firmy.
Část vývoje probíhá přímo v sídle 2N. Většina dveří je zde osazena vlastními čtečkami firmy, na nichž si zaměstnanci ověřují bezpečnost a spolehlivost nových funkcí. Při cestě do práce tak zkoušejí třeba aktualizace softwaru nebo mobilních aplikací. Někteří kvůli tomu chodí podél stěn, přistupují ke snímačům z různých úhlů a sledují, zda systém reaguje i s telefonem v zadní kapse nebo ve chvíli, kdy rádiovému signálu překáží jejich tělo. „Spousta lidí tak testuje naše produkty při obyčejném pohybu po firmě,“ usmívá se Kratochvíl.
V 2N už každopádně inovace neznamenají jen vývoj zcela nových technologií. Kratochvíl nevidí důvod vymýšlet za každou cenu něco, co dosud neexistuje. Důležitější podle něj bývá propojit dostupná řešení a odstranit drobnosti, jež lidem komplikují jejich používání. Patří sem například interkomy odolné vůči vandalismu, vodě, prachu i značnému mechanickému zatížení. Jejich odolnost firma v minulosti zkoušela dokonce přejetím tankem.
Nároky na zabezpečení se přitom výrazně liší v závislosti na tom, kde a k čemu se technologie používají. Příkladem jsou americké školy, které patří mezi významné zákazníky 2N. Podle Kratochvíla mají na zabezpečení výrazně větší rozpočty a vybavení často nakupují pro celé školské obvody, jedna zakázka proto může pokrýt stovky či tisíce budov. „Vedle interkomů tam pořizují kamery, pevnější dveře, bezpečnostní rámy i neprůstřelná skla. V Česku se postupuje po částech: škola třeba zabezpečí hlavní vchod, u zbytku musí počkat, až získá peníze,“ popisuje. Za rozdílem nicméně nestojí jen rozpočty. „U nás střeleckých útoků není tolik, zaplaťpánbůh.“
S každým dalším interkomem, čtečkou nebo výtahem připojeným k internetu ovšem přibývá také bezpečnostních rizik. Zařízení, která mají chránit vstupy do budov, se totiž sama mohou stát terčem kybernetických útoků – a umělá inteligence podle Kratochvíla útočníkům hledání a zneužívání slabin ještě usnadňuje. Výrobcům tak zbývá stále méně času na opravu bezpečnostní chyby, než ji někdo stihne zneužít. 2N proto potřebuje aktualizace připravovat a rozesílat co nejrychleji, do kyberbezpečnosti chce zároveň investovat víc peněz.
Bezpečnost ovlivňuje rovněž výběr výrobních partnerů. 2N spolupracuje se čtyřmi závody: třemi v Česku a jedním na Slovensku. Samotnou produkci hardwaru nechává partnerům, sama se soustředí na vývoj technologií a softwaru. Čínským dodavatelům se raději vyhýbá, mimo jiné kvůli omezením u zakázek pro americký veřejný sektor. „Některé komponenty z Číny tam jsou zakázané. Ta země je pro nás trochu strašák,“ připouští Kratochvíl.
Nechceme z našich zákazníků dělat pokusné králíky.
Umělá inteligence ovšem není pro 2N jen bezpečnostní hrozbou. Práce na softwaru, která vývojářům dřív zabrala půl roku, se s její pomocí může vejít do jediného měsíce. Kratochvíl čeká podobný posun napříč firmou, jejíž vývojové týmy čítají přibližně 220 lidí. Během příštího roku chce společnost zvládnout dvojnásobný objem vývoje, aniž by musela výrazně nabírat nové zaměstnance.
Navrhování mechanických součástek a hardwaru se však stejným tempem zrychlit nedá. 2N proto bude podle Kratochvíla přesouvat kapacity mezi úkoly a měnit složení jednotlivých týmů na základě toho, kde budou potřeba. S větším propouštěním nepočítá. „Axis po nás nechce co nejvyšší zisk ani co nejnižší náklady, ale větší podíl na trhu,“ vysvětluje.
A v neposlední řadě začíná AI ovlivňovat také rozhodování o případných akvizicích. Konkurenční výrobci interkomů a přístupových systémů často rostou nákupy jiných firem a jejich technologií. Podobnou možnost zvažuje i 2N, dosud však nenašla zajímavý podnik za odpovídající cenu. „Kdyby se objevila správná firma za dobrou cenu, lákalo by nás to,“ připouští Kratochvíl. Podle něj si ale dnes mohou některá řešení vyvinout sami, rychleji a levněji než dřív, takže potřeba kupovat další společnosti částečně klesá.
Axis se přitom akvizicím nevyhýbá – loni například koupil pražskou technologickou společnost FF Group, která se mimo jiné zabývá rozpoznáváním registračních značek aut. „Být součástí větší skupiny má pro nás spoustu výhod,“ pochvaluje si Kratochvíl. 2N se díky tomu může obracet na patentové specialisty, čerpat zkušenosti se zabezpečením produktů a používat AI nástroje v prostředí schváleném Axisem.
Co to znamená? Zaměstnanci si sice nemohou vybírat libovolné aplikace a musejí dodržovat interní pravidla, dostávají však nástroje, jejichž vývoj a provoz by samostatná česká firma zvládala jen obtížně. „Bez Axisu bychom si celé tohle prostředí museli vybudovat sami, což by stálo spoustu času i peněz,“ podotýká Kratochvíl. S oporou švédského vlastníka chce 2N do roku 2030 patřit mezi pět největších firem na širším trhu interkomů a přístupových systémů.
Od telefonních ústředen se tak 2N dostala až k zabezpečení celých budov. A přestože během své historie několikrát přišla se světovým prvenstvím, Michal Kratochvíl dnes dává přednost spolehlivosti před novinkami za každou cenu. „Samozřejmě bychom rádi zase přišli s něčím novým, ale musí to hlavně fungovat. Nechceme z našich zákazníků dělat pokusné králíky,“ uzavírá.