Český kardiolog v kapse nabírá další miliony. Startup, který hlídá srdce, se teď chystá do zahraničí

Kardi Ai už prý pomohl odhalit přes 250 závažných případů arytmií, které by jinak zůstaly bez povšimnutí. Český startup tak znovu zaujal investory.

Ten nápad vzešel z nezávazné debaty u sklenky vína. Kardiolog Tomáš Skála a americký podnikatel Stephen Burke tehdy diskutovali o obtížnosti, zdlouhavosti a finanční náročnosti monitorování stavu lidí, kteří trpí srdečními potížemi. Rozhodli se proto vytvořit zdravotnický přístroj, který se vejde do dlaně, je pohodlný na nošení a vyhodnocuje záznamy EKG pomocí umělé inteligence. A tak vznikl startup Kardi Ai.

Ten prý za tři roky existence pomohl odhalit více než 250 závažných případů arytmií, které by jinak zůstaly bez povšimnutí a mohly vést k vážným následkům, jako jsou mrtvice, srdeční selhání nebo brzký nástup demence. Startup teď úspěšně uzavřel třetí investiční kolo. Od stávajících investorů BrightCap Ventures, Depo Ventures a Garage Angels a nově také od Lumus Investment Collective i nejmenovaného českého andělského investora získal celkem 28 milionů korun.

Finanční injekce je určena zejména na expanzi do Polska, Slovenska, Bulharska a Rumunska, časem by se startup chtěl podívat i do Indie a Spojených arabských emirátů. Kardi Ai kombinuje reálné měření EKG pomocí fitness hrudního pásu, chytré aplikace a cloudového řešení. Dnes spolupracuje s více než 20 nemocnicemi a přibližně 130 kardiology po celé republice.

„Trhy, kam teď míříme, mají podobné výzvy jako Česko – vysoký výskyt kardiovaskulárních onemocnění, přetížený zdravotní systém a rostoucí zájem o digitální zdravotní péči,“ říká nový šéf startupu Vlastimil Hrabal. Ten dosud působil v pozici provozního ředitele a přináší dlouholeté zkušenosti se škálováním a expanzí firem ze zahraničí. V Indii a na Filipínách rozjížděl Home Credit a se spoluzakladatelem Skypu budoval pro Filipíny a Indonésii finančně technologický projekt Oriente.