Český rekord a světová špička. Youtuber Sterakdary vybral na svou sci-fi trilogii přes 25 milionů
Radek Starý známý jako Sterakdary vybral díky crowdfundingu rekordních 25,8 milionu korun. Jeho sci-fi kniha Exarie se má odehrávat v Praze.
Youtuber a spisovatel Radek Starý, známý pod přezdívkou Sterakdary, přepsal dějiny českého crowdfundingu. Na vydání své sci-fi trilogie Exarie vybral za jediný měsíc přes 25 milionů korun. Úspěch kampaně dostal Exarii do světové špičky. Mimo to, že jde o absolutní rekord platformy Startovač, se v porovnání s daty z globální platformy Kickstarter český projekt zařadil na šesté místo mezi nejúspěšnějšími knihami, na něž se složili dobrovolníci z řad čtenářů.
Když Starý na začátku listopadu kampaň spouštěl, cílil na 300 tisíc korun. Tuto částku však pokořil během okamžiku a už za prvních 20 hodin svítilo na počítadle číslo vyšší než 3 miliony korun. Po měsíci se finální suma zastavila na částce přesahující milion eur, čímž projekt překonal i restart hry Bulánci. „U každého milionu jsem byl opravdu ohromený a nadšený. To, že se nám podaří překonat hranici jednoho milionu eur, mě nenapadlo ani ve snu,“ říká třiatřicetiletý spisovatel.
Starý se rozhodl jít vlastní cestou bez tradičního nakladatele. Ačkoliv jedno velké české nakladatelství oslovil, na využití crowdfundingu se neshodli. Na druhou stranu tím získal nad vším plnou kontrolu. „Je to risk, ale i výhoda. U velkých projektů často přijde chvíle, kdy je potřeba něco rychle změnit. Jenže když musí každý krok schvalovat desítky lidí, je to skoro nemožné,“ vysvětlil Sterakdary v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch důvody, které stály za jeho rozhodnutím.
Kampaň pojal netradičně jako hru. Fanoušci svými příspěvky postupně odemykali takzvané stretch goals, tedy vylepšení finální podoby knihy. Limitovaná edice se tak díky nim rozrostla o pevnou vazbu, 3D ražbu, barevnou ořízku, ilustrovaný bestiář, originální soundtrack či zlatou folii.
„Nikdo v Česku to zatím nezkusil tímto způsobem. A třeba za dva roky přijde jiný spisovatel, který půjde v mých stopách a posune to ještě dál,“ uvažuje Starý, který projekt tajně připravoval čtyři roky za zády svých fanoušků.
Komunita jako základ úspěchu
Za masivním úspěchem stojí především loajální komunita, kterou si budoval patnáct let na YouTube a Twitchi, kde ho v součtu sleduje přes půl milionu lidí. „Nevidím je jako diváky. Jsou to pro mě kámoši. U mnohých vím, jak se jmenují jejich domácí mazlíčci, vnímám, co se jim děje v životě,“ popisuje vztah s fanoušky.
Sílu komunity kolem své videotvorby v minulosti otestoval i při neobvyklých charitativních akcích, například prodeji lžiček se svým obličejem. Bizarní nápad, který měl být pouhým vtipem, nakonec vynesl přes 700 tisíc korun pro Člověka v tísni.
Samotná trilogie Exarie vypráví příběh o propojení reality a virtuálního světa zasazený do prostředí Prahy, do něhož autor promítl své dlouholeté zkušenosti herního streamera. Limitovaná edice vyjde v květnu 2026 a později už nebude v běžném prodeji. Sám autor, který má na kontě už fantasy sérii Arila a sci-fi Odkaz s 60 tisíci čtenáři, považuje tento projekt za svůj magnum opus. „Nikdy už nevytáhnu větší eso z rukávu,“ uzavírá.