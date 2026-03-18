Český výrobce 3D tiskáren poprvé v historii propouští. Tým mu rostl rychleji než jeho příjmy
Výrobce 3D tiskáren Prusa Research propustí zhruba 70 lidí. Důvodem je nenaplnění prodejních cílů, silná konkurence i snaha o udržení zdravých marží.
Česká společnost Prusa Research, která vyrábí stolní 3D tiskárny, čelí prvnímu hromadnému propouštění ve své historii. Spolumajitel Ondřej Průša oznámil zaměstnancům zrušení přibližně 70 nevýrobních pozic, včetně externistů. Firma, která aktuálně zaměstnává téměř 1 200 lidí, v posledních čtyřech letech nabrala přes 500 nových kolegů, čímž její personální růst výrazně předstihl ten byznysový. „Dostali jsme se do situace, kdy nám náklady rostou rychleji než příjmy. A to přestává dávat smysl,“ vysvětlil Průša v interní komunikaci důvody pro zeštíhlení týmu.
Navzdory loňskému obratu 3,65 miliardy korun a čistému zisku 47,3 milionu korun firma od začátku letošního roku neplní prodejní cíle ani na 90 procent, jak jako první informovala E15. Za negativním trendem stojí kombinace vysokých fixních nákladů, dravé čínské konkurence v podobě Bambu Lab a poklesu kurzu dolaru. Podle zakladatele Josefa Průši jde o ozdravný proces, který je v rychle rostoucích technologických firmách nezbytný.
Cílem je stabilizovat marže poté, co firma masivně investovala do nové továrny v Hradci Králové i do vývoje nové průmyslové řady Prusa Pro. Výroby se změny nedotknou, firma dokonce stále nestíhá uspokojit poptávku po některých modelech. K návratu k růstu mají Prusa Research pomoci nové produkty plánované na letošní rok, jejichž vývojový odklad však paradoxně přispěl k aktuální nutnosti začít razantněji šetřit.