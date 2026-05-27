Čeští průkopníci těžby bitcoinu jdou do ropy, obilí i kovů. Za stamiliony kupují americký fond
Společnost Braiins se rozhodla koupit americký fond zaměřený na suroviny. Zavedené praktiky z komoditního tradingu mají obohatit těžbu bitcoinu.
V roce 2011 stáli u zrodu vůbec prvního bitcoinového těžebního poolu na světě – platformy, ve které jednotliví těžaři spojují svůj výpočetní výkon, aby zvedli šanci na získání odměny v podobě nově vytěžených bitcoinů, o niž se pak dělí. Dnes česká technologická společnost Braiins vyvíjí software, firmware i vlastní hardware, který využívají těžaři ve více než stovce zemí, a generuje stamilionové obraty. Nyní dělají tvůrci takzvaného Slush Poolu nečekaný krok. Rozšiřují svůj byznys mimo čisté kryptoměny a kupují americký komoditní fond.
Jde o fond CAMMS Capital, který Braiins získávají od investiční skupiny ETG (Export Trading Group), patřící k největším světovým hráčům v obchodování se zemědělskými produkty, energetikou a kovy. Oficiálně žádná ze stran nechce hodnotu transakce komentovat, podle informací CzechCrunche se ale kupní cena pohybovala ve vyšších jednotkách milionů dolarů. To je v přepočtu zhruba 150 až 200 milionů korun.
Expanze pražské firmy, kterou napůl vlastní zakladatelé Jan Čapek a Pavel Moravec, mimo bitcoiny přichází spolu s růstem celého byznysu. Z poslední dostupné účetní závěrky vyplývá, že v roce 2023 dosáhl čistý obrat společnosti více než 247 milionů korun, o rok dříve překonal 300 milionů. Podle předběžných a zatím neauditovaných čísel předpokládá finanční ředitel Braiins Ondřej Seifert, že výnosy za rok 2025 už atakovaly hranici 400 milionů korun.
Zmíněná účetní závěrka z roku 2023 sice ukázala čistou ztrátu necelých 44 milionů korun, ta však zjevně padla na vrub další expanzi. „Ztráta v předloňském účetním období byla způsobena především dvěma mimořádnými a jednorázovými investicemi, nikoliv oslabením hlavního podnikání nebo poklesem provozní výkonnosti společnosti,“ doplňuje Seifert s tím, že Braiins mají podle něj stabilní výhled a dostatek likvidity na plnění všech závazků.
Společnost si drží konzervativní přístup a z provozního kapitálu plně financuje svůj chod, aniž by musela prodávat držené bitcoiny, které historicky vytěžila. U nich naopak dlouhodobě sází na významný růst hodnoty. Kolik jich drží, neuvádí. Proč ale teď průkopníci těžby bitcoinu, kteří chtějí se svými produkty ovládat celý těžební proces, kupují tradiční komoditní fond?
V Braiins na svůj obor nahlížejí právě optikou surovinového trhu. „Energii, na níž je těžba bitcoinu závislá, stejně tak jako hashrate (výpočetní výkon) nebo samotný bitcoin lze také vnímat jako komodity. Chceme proto zkušenosti a strategie budované desítky let v tradičním komoditním tradingu přenést i do našeho oboru,“ vysvětluje marketingový ředitel firmy Kristian Csepcsar.
Čeští průkopníci chtějí klientům nabídnout spolehlivější nástroje a nově nabytý fond má v tomto směru firmě přinést postupy, které v kryptoměnovém světě zatím chybí. Newyorský fond CAMMS Capital využívá takzvaný multi-strategy přístup k lepšímu řízení rizika a zvládání výkyvů trhu, podobně jako to dělají globální instituce typu Citadel nebo Millennium. Jen se zaměřením na obiloviny, ropu, zemní plyn nebo drahé i průmyslové kovy.
Pro Braiins je na celé transakci zásadní fakt, že získávají hotovou a prověřenou entitu s registrací u americké Komise pro obchodování s cennými papíry (CFTC). To představuje značnou časovou i finanční úsporu. Podle dostupných informací se jen právní a administrativní náklady spojené se založením takového fondu v USA běžně pohybují kolem dvou milionů dolarů, což je v přepočtu přes 40 milionů korun.