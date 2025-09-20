Čeští skláři září v Londýně. Jejich maják z recyklovaných střepů svítí, když zvoní Big Ben

Česká prémiová značka designového osvětlení Brokis se blýskla svou dosud největší instalací ve veřejném prostoru. Světelná skulptura zvaná Beacon (česky maják) od britského designéra Leeho Brooma je instalována u vstupu do Royal Festival Hall na londýnském Southbanku v rámci London Design Festivalu, který probíhá od 13. do 21. září. Brokis celý projekt od začátku do konce plně financoval a vyrobil kompletně ve svých českých dílnách.
Instalace sestává z masivního stojanu nesoucího 91 černých kovových tyčí se stínidly z recyklovaného skla vyrobeného technologií Brokisglass. Každou celou hodinu se Beacon promění v choreografii světla synchronizovanou se zvony Big Benu. „Spolupráce s Brokisem byla naprosto klíčová. Jejich zkušenosti s prací se světlem a materiálem umožnily převést moji vizi do skutečnosti s mimořádnou precizností,“ uvedl designér Lee Broom.
Unikátní na projektu je jeho udržitelný koncept – po deinstalaci na Southbanku se jednotlivé moduly promění v samostatná svítidla nebo světelné kompozice, které bude možné zakoupit. Brokis také nabízí výrobu instalace na míru pro jiné prostory v původním nebo upraveném měřítku. Část výtěžku z prodeje bude věnována na charitativní účely. Materiál Brokisglass vzniká z recyklovaných skleněných střepů z vlastní výroby, kdy se běžně vyřadí až 30 procent materiálu.
