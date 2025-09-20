Rychlé zprávy –  – 1 min čtení

Čeští skláři září v Londýně. Jejich maják z recyklovaných střepů svítí, když zvoní Big Ben

Projekt Beacon od značky Brokis a designéra Leeho Brooma vznikl v českých dílnách v Janštejně. Po výstavě se promění v komerční svítidla.

Česká prémiová značka designového osvětlení Brokis se blýskla svou dosud největší instalací ve veřejném prostoru. Světelná skulptura zvaná Beacon (česky maják) od britského designéra Leeho Brooma je instalována u vstupu do Royal Festival Hall na londýnském Southbanku v rámci London Design Festivalu, který probíhá od 13. do 21. září. Brokis celý projekt od začátku do konce plně financoval a vyrobil kompletně ve svých českých dílnách.

Instalace sestává z masivního stojanu nesoucího 91 černých kovových tyčí se stínidly z recyklovaného skla vyrobeného technologií Brokisglass. Každou celou hodinu se Beacon promění v choreografii světla synchronizovanou se zvony Big Benu. „Spolupráce s Brokisem byla naprosto klíčová. Jejich zkušenosti s prací se světlem a materiálem umožnily převést moji vizi do skutečnosti s mimořádnou precizností,“ uvedl designér Lee Broom.

Unikátní na projektu je jeho udržitelný koncept – po deinstalaci na Southbanku se jednotlivé moduly promění v samostatná svítidla nebo světelné kompozice, které bude možné zakoupit. Brokis také nabízí výrobu instalace na míru pro jiné prostory v původním nebo upraveném měřítku. Část výtěžku z prodeje bude věnována na charitativní účely. Materiál Brokisglass vzniká z recyklovaných skleněných střepů z vlastní výroby, kdy se běžně vyřadí až 30 procent materiálu.

