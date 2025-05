Čeští zdicí roboti staví v Británii ulici s rodinnými domy. Potrvá jim to dva měsíce

Uložit 0

Je rychlý, neúnavný a možná brzy zvládne nahradit celou partu dělníků, kterých je dnes dlouhodobý nedostatek. Český zdicí robot WLTR, za kterým stojí výrobce pálených cihel a střešních tašek Wienerberger a také společnost KM Robotics, to teď zkouší ve Velké Británii, konkrétně v obci Thornley u Newcastlu. Od konce dubna tam staví sedm jednopatrových rodinných domů. Hotovo má být příští měsíc.

Pro tento projekt bylo z Česka do Spojeného království dopraveno celkem 1500 metrů čtverečních cihel, překladů a dalšího stavebního materiálu. Dva roboti WLTR zvládnou postavit každé podlaží během dvou dnů a pracují podle digitálního plánu, který lidský operátor spravuje a schvaluje prostřednictvím tabletu.

„V Británii se tímto způsobem staví vůbec poprvé. Přivezli jsme sem nejen robotickou technologii, ale i celý zdicí systém vyvinutý v Česku. Celá realizace byla mimořádně náročná, ostatně jsme sem museli dopravit čtrnáct kamionů se stavebním materiálem,“ říká Jaromír Sadloň, ředitel firmy GreenBuild. Ta je dceřinkou Wienerbergeru, která u zakázek s roboty zajišťuje přípravu staveniště a dodání operátora.

To ovšem neznamená, že by se práce zcela obešly bez dělníků. Roboti nejprve vyzdí přízemí na dvou domech, poté se přesouvají na další dvojici domů. Mezitím lidští pracovníci instalují na hotových přízemích stropy. Po jejich dokončení se roboti vracejí, aby postavili nadzemní patra.

Podle Petra Magdy, komerčního ředitele Wienerbergeru, by si Česko mělo vzít z Británie příklad. „Projekt, v rámci kterého vznikne celá ulice rodinných domů během pouhých dvou měsíců, je výbornou ukázkou nejen rychlé a moderní výstavby z cihel, ale také efektivní podpory dostupného bydlení,“ tvrdí.

Klientem rezidenčního projektu v Thornley je společnost JT Consultancy expata Jana Telenského. Ten je po Tomáši Baťovi mladším teprve druhým českým podnikatelem, který od britské Sněmovny lordů obdržel prestižní Cenu Lorda Dahrendorfa za odpovědný kapitalismus. Ve Spojeném království vlastní několik nemovitostí, na Slovensku pak třeba akvapark v Popradu.

Wienerberger má v současné době sedm robotů, přičemž jeden stojí zhruba 20 milionů korun. Tato částka zahrnuje nejen samotnou technologii, ale také software, servisní zázemí a další podpůrné systémy pro provoz na stavbě. Zapůjčení robota vyjde na 370 eur (asi 9200 korun) za den, ovšem bez nákladů na obsluhu a školení místních operátorů.

„Ale když si ho od nás pronajmete, je to cenově srovnatelné s cenou zednické práce. Nemůžu teď ještě slíbit, že je to rychlejší, protože některé úkony zatím robot neumí, což nás zpomalí. Finančně to ale kalkulujeme tak, aby to bylo srovnatelné se zednickou partou,“ řekl loni pro CzechCrunch šéf českého Wienerbergeru Kamil Jeřábek.

Obrat Wienerbergeru v roce 2023 činil 3,6 miliardy korun, meziročně byl o 1,6 miliardy korun nižší. Zisk firmy klesl o miliardu na 326 milionů korun. Podle vedení společnosti se na výsledku projevil útlum prací na stavebním trhu. Údaje za loňský rok zatím nejsou k dispozici.