Cestovatelské plány jí překazila nemoc dcery. Teď staví ubytování na míru pro rodiče s malými dětmi

K podnikání nikdy neměla moc blízko – neměla pro to vzor v rodičích a ani ji nikdy nenapadlo, že by to mohla být její profesní dráha. „Místo toho jsem chtěla zachránit svět,“ usmívá se Zuzana Blažková, která ale nakonec ve vlastních projektech našla živobytí. Jak tomu bývá, dostala se k nim poměrně velkou oklikou. A i díky zdravotním výzvám, se kterými bojuje její dcera, teď chce po malých krůčcích s projektem Mazlinkov změnit, jak v Česku funguje opomíjený segment ubytování pro rodiny s malými dětmi.

Blažková původně studovala obor ochrany životního prostředí na Univerzitě Karlově, kde získala bakalářský titul. „Byla jsem ale poměrně zklamaná, věděla jsem, že musím do zahraničí,“ vypráví pro CzechCrunch. Díky tomuto rozhodnutí tak nastoupila na program Erasmus Mundus, kdy studenti navštěvují školy v různých zemích a po absolvování získají společný mezinárodní titul.

Tímto způsobem se dostala na Technickou univerzitu v nizozemském Delftu nacházejícím se mezi Rotterdamem a Haagem. Tam poznala úplně jiný mindset, než na jaký byla předtím zvyklá v Česku. „Škola nás neustále a přímo motivovala, abychom všichni podnikali,“ popisuje Blažková, která ještě předtím v Praze rozběhla neziskovou organizaci Česko pije z vodovodu, kde se snažila šířit osvětu a bojovat proti zbytečnému využívání plastů.

První podnikatelské pokusy

Při tom však zjistila, že většina lidí se nerozhoduje racionálně, ale spíše emočně. Proto tato kampaň narážela na své limity: voda z kohoutku nebyla pro spotřebitele dost sexy. V Holandsku tak díky univerzitnímu akcelerátoru na neziskový projekt navázala a představila Zaza Bottles – první lahve na světě vyráběné z rostlin, které byly navíc plně personalizovatelné. S nimi následně vyhrála i první ročník akcelerátoru Nastartujte se od Komerční banky.

V praxi však opět narazila. „I když se všem projekt hrozně líbil, v konečném důsledku si lahve předobjednala jen hrstka fanoušků. Feedback byl pozitivní, ale na Kickstarteru jsme neuspěli,“ popisuje začátky Blažková. Zároveň si uvědomila, že byznys model Zaza Bottles vlastně popíral její původní environmentální motivaci – aby se projekt uživil, musel by se vyrábět masově, což by pak mohlo vést ke zbytečné nadspotřebě.

Foto: Mazlinkov Michal a Zuzana Blažkovi se svou dcerou

Pomyslným druhým stupínkem na podnikatelské cestě byl pak pro Blažkovou projekt Moje Česko – výroba a prodej korkových nástěnek ve tvaru map. Cestovatelé si je lepí na zeď a vystavují si kolem fotografie navštívených míst. Nápad se na trhu rozběhl a vynášel několik stovek tisíc ročně, samotná Blažková tak sbírala zkušenosti a zároveň měla kapacity na to, aby se věnovala i dalším štacím, například v PR agentuře.

A umožňovalo jí to i cestovat. S manželem Michalem v roce 2019 vyrazili na svatební cestu. Během jednoho roku na kolech projeli Japonsko (a během této doby oba jakožto digitální nomádi na dálku pracovali). „Nakonec jsme tam byli třináct měsíců. Začínal covid, ale protože v Tokiu měla být olympiáda, Japonci se dlouho tvářili, že o nic nejde. Nám to vyhovovalo, ještě jsme si užívali svobodu,“ vzpomíná.

Zrušili se mezinárodní lety a během první vlny jsme se nemohli dostat domů do Česka. Tak jsme si udělali dítě.

„Zrušili se však mezinárodní lety a během první vlny jsme se tak ani nemohli dostat domů do Česka. Tak jsme si udělali dítě,“ směje se Blažková. Právě rodičovství se ale pro mladé manžele stalo zlomovým. Jejich dcera se totiž narodila se vzácnou diagnózou leucinózy, tedy metabolickou poruchou, kvůli které tělo nedokáže zpracovávat větvené aminokyseliny.

V Česku mají tuto diagnózu jednotky lidí. Nemocný si musí neustále hlídat příjem bílkovin – například odvážit banán a odečíst od něj váhu slupky. Největší výzvou jsou přitom infekce, i kvůli běžné rýmě musí dcera Blažkových do nemocnice na kapačku. „Posledních pět let se nám točí kolem toho, že dceři budujeme co nejsilnější imunitu,“ přibližuje Blažková.

Jedním ze způsobů, jak to dělají, je předvýchova budoucích vodících psů. „Jde o princip, že tito psi domů nosí špínu a patogeny, což budování imunity podporuje,“ popisuje Blažková s tím, že aktuálně doma pečují v pořadí už o páté štěňátko, ze kterého bude parťák pro nevidomé.

Samotná Blažková si ale nestěžuje – když mluvíme o těchto výzvách, nezapomene dodat, že jiným rodinám nadělil život ještě náročnější karty. Přiznává však, že tato starostlivost je hodně náročná. O to víc, že si s manželem původně představovali, jak budou i s dítětem nadále cestovat a objevovat svět, ideálně v sedle kol. „Nakonec jsme ale skončili navázáni na domov a Evropu,“ říká Blažková. V rámci možností proto cestují alespoň po Česku a Evropské unii. A právě při svých cestách narazili na problémy.

I když rodiče cestují s dětmi, chtějí si také oddechnout a být v klidu.

Byť se téměř všichni poskytovatelé rodinného ubytování prezentují jako „baby friendly“, reálně potřebám rodin s malými dětmi neodpovídají. Jak vyjmenovává Blažková, v drtivé většině pokojů a apartmánů jsou sprchy a nejsou k dispozici vaničky, natož přebalovací pulty. Na postelích běžně chybí zábrany proti pádům, přitom asi tři čtvrtiny rodičů takto s dětmi spí. „A navíc, i když rodiče cestují s dětmi, chtějí si také oddechnout a být v klidu,“ popisuje.

To Blažkovou přivedlo k dalšímu podnikatelskému nápadu – ubytování, které bude opravdu přizpůsobené potřebám rodin s malými dětmi. „Naše druhotná motivace pak je, že nevíme, zda bude moci naše dcera v dospělosti pracovat. Chceme ji proto zabezpečit, abychom měli nemovitosti, které jí případně zajistí pasivní příjem,“ vysvětluje.

Opravdové baby friendly ubytování

Svůj třetí podnikatelský počin Blažková pojmenovala Mazlinkov a jde o apartmán se soukromou zahrádkou nacházející se v Ostrově poblíž Karlových Varů, tedy v Krušných horách. „Jde o extrémně podceňovanou oblast, jde přitom o celosvětový unikát, kde se nachází nejbohatší geologické naleziště na planetě,“ popisuje.

Hostům apartmán nabízí například rodinné „letiště“ široké 280 centimetrů, ze kterého nikdo nevypadne, biodynamické osvětlení se světly od Hynka Medřického či přebalovací zónu. Kromě rozvojových her je tu pak třeba i obývák se stropním bunkrem a klouzačkou. V koupelně je mělká vana s hračkami, nízké dětské umyvadlo a nočníky s vyndavacími středy pro menší, či wc adaptér se stupátkem pro starší děti.

Blažková přiznává, že rozběh tohoto projektu si také vyžádal pořádnou dávku stresu. „Na jedné straně jsem si byla jistá, že poptávka po takovém ubytování existuje, protože lidem řeší reálný problém. Na druhé straně, když existuje taková díra na trhu, jak to, že to ještě nikdo jiný nedělal?“ ptá se řečnicky.

Protože se nakonec stavba apartmánového domu oproti odhadům prodloužila o rok a půl, Blažková již během této doby pracovala na budování komunity potenciálních klientů. Zároveň si ale uvědomila, že aby dokázala skloubit náročnou péči o dceru i rozběh nového projektu, musí prodat Moje Česko. To se povedlo až napotřetí.

„Se dvěma zájemkyněmi jsem se bavila měsíce, než obě nakonec před podpisem smlouvy z obchodu vycouvaly. Do třetice to vyšlo, měla jsem štěstí na novou majitelku a mám radost, že projekt dále rozvíjí,“ říká Blažková, pro kterou je podnikání i způsobem, jak si pročistit hlavu od starostí.

Přiznávám, že jsem byla v rodičovském vyhoření. Otevření Mazlinkova byla psychická vzpruha.

Přiznává totiž, že roky pracovala nonstop jako „maminkatelka“, tedy máma a podnikatelka naráz. „Podnikání nebo nějaký vlastní projekt je za mě super cesta, jak si udržet i nějakou profesní relevantnost. Protože naše dcera nemůže do školních institucí, vyžaduje neustálou péči doma a přiznávám, že jsem byla v rodičovském vyhoření,“ popisuje.

K otevření Mazlinkova došlo v únoru loňského roku, od té doby apartmán ubytoval již přes 130 rodin. „Byla to psychická vzpruha. Zájem je od začátku velký, i letos jsem měla vybookováno na měsíce dopředu,“ pochvaluje si Blažková, kterou navíc podpořil i manžel – poté, co se projekt ukázal jako úspěšný, podal výpověď ve své práci tradera a nyní je tátou na plný úvazek.

Blažková tak má víc času věnovat se dalšímu rozvoji podnikání. Kromě jednoho apartmánu v Ostrově provozují i další ubytování pro digitální nomády přímo v Karlových Varech, zároveň se ale rozšiřuje samotný Mazlinkov. „Ostrov je pro mnoho lidí daleko, vnímala jsme poptávku po podobném ubytování na Moravě,“ vysvětluje. Na podzim tak díky investici od své maminky koupila apartmán ve Znojmě, od začátku roku probíhala rekonstrukce a první hosty uvítá v polovině srpna.

Kam pak Mazlinkov směřuje v delším horizontu? „Na podzim budu mít prostor zamyslet se nad strategií a dalším směrováním,“ líčí Blažková s tím, že přemýšlí i nad modelem franšíz, aby s tímto konceptem mohla expandovat rychleji. Zájemce by mohl nabídnout nemovitost, ona by se následně postarala o design, rekonstrukci, marketing i hosty. „A samozřejmě by se mi líbilo, kdyby se Mazlinkov dostal i do zahraničí,“ usmívá se Blažková.