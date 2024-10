Chardonnay, upnuté džíny, cesta na Mars. Kdo je hlava SpaceX, jež stojí po Muskově boku přes 20 let?

Uložit 0

Pátý test kosmické lodi Starship společnosti SpaceX Elona Muska dopadl letos v říjnu úspěšně, nosná raketa Super Heavy při svém návratu přistála přímo na odpalovací věži a celý svět ohromila technologie asijských hůlek, které sedmdesátimetrový kolos sevřely. Poprvé se navíc v celku vrátila i část, která by jednou měla ukrývat posádku. Jde o fenomenální úspěch, který lidstvo opět o krok přiblížil ke kolonizaci Měsíce a Marsu. A zatímco firmu SpaceX, kterou Gwynne Shotwellová řídí, zachvátilo nadšení, ona si napsala na svůj účet na sociální síti X jednu jedinou ohromenou větu: že prý neví, co říct… Na rozdíl od svého šéfa Elona Muska působí totiž v pozadí.

Ve SpaceX je ale Shotwellová zásadním člověkem, má na starosti každodenní exekutivu a strategii společnosti. Právě ona, přes Muskovu občas divokou vizionářskou jízdu, dokázala firmu udržet i během jejích horších let finančně stabilní. To se ve SpaceX ukazuje jako její nejsilnější stránka. Umí přivést, vyjednat a udržet jak finance, tak obchodní partnery. „Občas vidím Gwynne jako akrobatku v manéži, která roztočí talíře a udržuje různé elementy v rovnováze. Bez ní by SpaceX možná uspělo, ale kdo ví? To se nikdy nedozvíme. Ale myslím, že by to bylo mnohem víc komplikované,“ řekl o Shotwellové listu The Los Angeles Times Martin Halliwell, bývalý technologický ředitel společnosti SES, který s ní osobně vyjednal šest kontraktů a dnes ji považuje za přítelkyni.

Elon Musk jí nabídl pozici obchodní ředitelky ve SpaceX v roce 2002 potom, co mu při náhodném setkání velmi drze poradila, že by měl do firmy zaměstnat na full-time člověka, který bude zodpovědný za obchodní rozvoj. Shotwellové bylo v té době skoro čtyřicet, byla čerstvě rozvedená se svým prvním manželem, měla dvě malé děti a zastávala pozici ředitelky pro divizi vesmírných systémů v malé, ale celkem úspěšné firmě Microcosm. Přísně vzato to nebyla úplně dobrá životní etapa pro vstup do nevypočitatelného startupu, kterým SpaceX v té době byl.

„Vypadalo to jako riskantní krok. Měla jsem velmi stabilní práci, vlastnila jsem tři procenta akcií společnosti, pro kterou jsem pracovala. To je na zaměstnance celkem hodně. Nabídka pracovat ve SpaceX neznamenala stabilní práci. A vlastně jsem Elona v té době ani dobře neznala,“ popsala zrod spolupráce v podcastu Standfordovy university Shotwellová. Nejdřív prý Muskovi odpověděla, že jinou práci nepotřebuje. Váhala asi měsíc a pak jí to ale nedalo: „Zavolala jsem mu a řekla: Byla jsem naprostá kráva. A on se zasmál a řekl: Vítej v týmu.“

Její rozhodnutí se nakonec ukázalo jako výhodné nejen pro ni samotnou, ale i pro SpaceX. Byla to totiž ona, kdo měl během neúspěšných prvních startů raket Falcon na starosti prodej produktu, který zatím nefungoval. Šlo o to, že zatímco SpaceX ještě neumělo vynést raketu na orbitu, ona už prodávala tuto službu jiným firmám. „Ve skutečnosti je SpaceX skvělá společnost a děláme úžasné věci díky našemu výjimečnému týmu. Není to kvůli mně. Není to kvůli Elonovi. A tak jsem prodávala tým. Prodávala jsem ideál. Prodávala jsem příslib a naději na rozumné, cenově dostupné starty,“ řekla Shotwellová v podcastu, když vzpomínala na začátky SpaceX.

Nutno říci, že Elon Musk v té době ještě nebyl globální superstar, která by firmu zaštítila. První auta jeho automobilky Tesla, pojmenovaná Roadster, sjela z výrobních linek až v roce 2008 a v témže roce raketa Falcon poprvé úspěšně dolétla na oběžnou dráhu. První komerční let přišel na řadu až v roce 2013 a do té doby společnost živily primárně investorské peníze a také projekty NASA.

Každopádně čtvrtý start rakety Falcon v roce 2008, který byl tím prvním úspěšným, a následné vyjednání spolupráce s NASA ohledně zásobování Mezinárodní vesmírné stanice Shotwellovou profesně posunuly. V prosinci téhož roku ji Musk proto jmenoval prezidentkou SpaceX. Podle The Los Angeles Times i proto, že miliardáři lidé v NASA naznačili, že se jim nelíbí tříštění jeho pozornosti mezi automobilku a SpaceX a že by podle nich měl mít partnera, který se bude plně věnovat kosmickému byznysu. Že by Musk takhle na někoho dal? Dnes se to může zdát překvapivé, jenže kontrakt s NASA v hodnotě 1,6 miliardy dolarů (zhruba 36,8 miliardy korun), na jehož vyjednávání se Shotwellová podílela, SpaceX doslova zachránil od krachu, ke kterému firma směřovala.

I don’t know what to say! https://t.co/k10VlsUaCC — Gwynne Shotwell (@Gwynne_Shotwell) October 13, 2024

A finance zachraňovala Shotwellová SpaceX i ve chvíli, kdy už rakety do kosmu létaly. To, že se občas něco nepodaří, nebo dokonce vybouchne, nebyla pro lidi ve SpaceX novinka, právě naopak. Elon Musk sám razí filozofii, že pokud se vám vše daří, nedostatečně inovujete. Problém to ale začal být ve chvíli, kdy spolu s raketou SpaceX explodoval i náklad platícího klienta.

Potom, co v roce 2016 vybuchla raketa Falcon 9 a spolu s ní i satelit společnosti SES, ještě než se vůbec odlepila od země, udělala Shotwellová neobvyklý krok: nechala zástupce firmy, které satelit patřil, aby mohl sledovat interní vyšetřování celé nehody. „Neznám žádnou jinou organizaci, která by to umožnila,“ řekl pak The Los Angeles Times již zmíněný Martin Halliwell, tehdejší technický ředitel společnosti SES. Právě díky přístupu Shotwellové k řešení nastalé situace se vedení SES rozhodlo ve spolupráci se SpaceX pokračovat.

Shotwellová zároveň přiznala, že vyrovnat se s tímto neúspěchem sice bylo těžké, jako zásadní ale vnímala, aby se tím nenechala odradit od práce. „Moje poučení bylo, že rozhodně nechcete být vůči svému týmu a zákazníkům neupřímní, ale také není příliš užitečné ukazovat svou úzkost, když trpíte, protože vaši zaměstnanci na tom mohou být ještě hůře než vy. Je tedy lepší udržet lidi soustředěné na práci. A oni už předtím prokázali, že dokáží odvést skvělou práci.“

Foto: NASA Zásobovací loď Dragon na raketě Falcon 9 v hangáru

Byť je práce Shotwellové pro SpaceX zásadní, hlavou firmy je stále Elon Musk, který je zodpovědný za její vizi. O tom, jak se s ním pracuje a že nepůsobí v reálu tak, jak by se mohl jevit třeba kvůli svým příspěvkům na své sociální síti X, mluvila Shotwellová opět na Standfordské univerzitě. „Opravdu mě baví pracovat pro Elona. Mám radši jeho osobní stránku než tu na Twitteru. Vlastně na mě často působí jako dva různí lidé,“ řekla se smíchem a dodala: „Je spravedlivý až do krajnosti. Je vtipný. Motivuje lidi k tomu, aby odváděli skvělou práci. Vytváří v kanceláři nepříjemné situace, to je jisté, ale lidé na ně reagují tím, že překonávají sami sebe, pracují tvrdě a přemýšlejí, jak něco opravdu uskutečnit, místo aby říkali: To nejde!“

Role mezi sebou mají prý jasně vymezené. Ona se soustředí na operativu a řídí každodenní provoz, on se věnuje technologiím a strategii. „Je to celkem příjemné rozdělení. Nejsem vývojářka technologií. Jsem tu, abych podporovala zaměstnance a pomáhala týmu přijít na to, jak zvládnout ty šílené úkoly. On je opravdový vizionář, který pohání technologickou stránku,“ uzavřela Shotwellová.

Rodačka z Illinois má ale titul ze strojního inženýrství a aplikované matematiky z prestižní Northwestern University v Chicagu. Velmi ráda ale boří stereotypy týkající se toho, jak by měl nerd, tedy fanoušek počítačů a techniky, vypadat. Například její zálibě ve vynášení velkých objektů do kosmu předcházel zájem o… módu. Matka ji totiž jako dítě vzala na konferenci Společnosti žen inženýrek, kde na ni udělala dojem jedna z přednášejících hlavně díky svým skvělým botám a kabelce, která k nim ladila. Shotwellová na akci pochopila, že sestavovat vesmírné rakety mohou i holky, kterým záleží na doplňcích. „Udělala pro mě strojní inženýrství přístupným,“ řekla v rozhovoru pro časopis Marie Claire v roce 2017.

Téhle idee zůstala Shotwellová věrná i v pozici šéfky ve SpaceX. V prostorách firmy se běžně pohybuje v teniskách, tričku a upnutých černých džínách. Nadšeně se s lidmi baví o své lásce k chardonnay a řídí rudou Teslu. A zároveň u toho tedy řídí i většinu SpaceX – klíčové projekty, jako je síť satelitů Starlink, nosné rakety Falcon a vesmírné lodě Starship. „Ona je po Elonu Muskovi ten nejdůležitější člověk ve SpaceX,“ popsal serveru Business Insider její roli bývalý zaměstnanec firmy Vincent Peters.

Shotwellová zároveň patří mezi nejdéle sloužící zaměstnance v řadách společnosti. Byla přijata jako pracovník číslo 11, aktuálně jich má podnik třináct tisíc. Její dvacetiletá věrnost a důvěra v budoucí úspěšnost se jí ovšem mnohonásobně vyplatily. Americký časopis Forbes odhadl její jmění na 900 milionů dolarů (20,7 miliardy korun), vlastní totiž zhruba jedno procento akcií SpaceX. Jelikož ale podle posledních zpráv hodnota celé firmy stoupla až na 210 miliard dolarů (4,83 bilionu korun), bude dost možná i jmění Shotwellové ještě větší.

Vypadá to, že ve SpaceX našli klíč k opakovaným a levnějším cestám lidí do vesmíru. SpaceX má před sebou úkol připravit už zmiňovanou loď Starship ve spolupráci s NASA pro opakované cesty lidí na Měsíc v rámci mise Artemis. První by se měla uskutečnit už v roce 2026. A pak tu je další meta, kterou je pro Elona Muska cesta na Mars. Považuje to Shotwellová v následující dekádě za realistické? „Za posledních patnáct let, co s ním pracuji, jsem se naučila neodporovat a nezpochybňovat, jestli je něco možné, nebo ne,“ řekla v rozhovoru pro Marie Claire.