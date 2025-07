ChatGPT se učí říkat ne. Vyzkoušeli jsme novou funkci, která nutí studenty přemýšlet místo opisování

Uložit 0

Představte si typického studenta večer před odevzdáním domácího úkolu. Sedí u počítače, zírá na zadání eseje o klimatických změnách a neví, kde začít. Místo hodin strávených přemýšlením nad strukturou a hledáním zdrojů dnes existuje snadné řešení. Otevře ChatGPT a napíše: „Vytvoř esej o dopadech klimatických změn, 800 slov.“ K tomu přidá ještě další konkrétnější zadání ohledně použitého jazyka a celkového stylu a za pár minut má hotovo. Jenže se nic nedozvěděl, nikam se neposunul.

Právě proti tomuto scénáři se rozhodla zasáhnout i sama společnost OpenAI. Její ChatGPT nyní spouští nový režim zaměřený na zodpovědné akademické využívání, který má studenty motivovat k aktivnímu myšlení místo opisování.

Novou funkci jsme sami vyzkoušeli. Snadno se ovládá, stačí v dolní liště otevřít záložku Nástroje a kliknout na Studium a učení. Od té chvíle se způsob, jakým s vámi chatbot pracuje, zásadně mění. Když jsme ho požádali, aby za nás vypracoval domácí úkol, nenabídl nám hotové řešení a místo toho odpověděl: „Určitě, pomůžu ti – ale budu se tě hlavně ptát a směrovat tě k odpovědím, abys to měl připravené vlastními slovy a opravdu tomu rozuměl.“

Jakmile uživatel napíše zadání eseje, chatbot začne klást několik promyšlených dotazů. Ne tolik, aby studenta zahltil – cílem je, aby ho povzbudil k aktivnímu přemýšlení. Pokud student tápe, téma nejprve vysvětlí a pak ho vyzve, aby si ho sám shrnul vlastními slovy. Na základě této odpovědi pak vytvoří přehledný výtah v bodech. Na chyby nebo mezery v porozumění upozorní a na závěr nabídne krátký kvíz.

Takzvaný study mode má vestavěné mechanismy proti obcházení. Pokud se někdo pokusí chatbota přemluvit, aby úkoly zpracoval za něj, odmítne ho a navrhne konstruktivnější řešení. Třeba takhle: „Rozumím ti, ale psát to za tebe by ti moc nepomohlo. Uděláme to tak, aby tě to moc netrápilo – rozdělíme to na mini kroky, takže to půjde rychleji.“

Podle vedoucí oddělení pro mezinárodní vzdělávání v OpenAI Jayny Devaniové je cílem funkce ukázat, že je možné dosáhnout zodpovědného využívání ChatGPT, které podporuje učební proces. „Nevěříme, že by tyto nástroje měly být zneužívány, a toto je krok tímto směrem,“ cituje expertku The Guardian.

Případů zneužívání umělé inteligence na univerzitách skutečně přibývá. Podle průzkumu britského deníku se počet prokázaných případů podvádění pomocí AI nástrojů ve Spojeném království meziročně více než ztrojnásobil, z 1,6 případu na tisíc studentů v akademickém roce 2022/2023 na 5,1 případu v roce 2023/2024.

Trend využívání chatbotů sílí i v Česku. Podle průzkumu, který letos pro neziskovou organizaci Nekrachni zpracoval analytický ústav STEM, nějaký z nástrojů umělé inteligence použilo 45 procent žáků středních škol a druhého stupně základek. Nejpoužívanějším nástrojem je právě ChatGPT, který využilo 89 procent z nich.

Devaniová z OpenAI uznává, že boj proti podvádění studentů vyžaduje širší diskusi napříč celým sektorem. Zejména pak o tom, jak změnit způsob hodnocení studentů, kteří AI využívají. Study mode, který se v nabídce ChatGPT objevuje jako Studium a učení, je podle firmy užitečný zejména pro pomoc s domácími úkoly nebo přípravu na zkoušky. Studenti ale stále mohou nový režim prostě ignorovat a používat standardní variantu chatbota. Nic je do studijního režimu nenutí.

V rámci studijního režimu navíc ChatGPT bezplatně zodpoví přibližně deset otázek během pěti hodin. Kdo chce víc, musí si stejně jako u standardní verze zaplatit předplatné, přičemž nejlevnější varianta Plus vychází na 20 dolarů měsíčně, tedy zhruba 430 korun. Od letošního roku sice existuje sleva pro studenty, ale je dostupná pouze pro USA a Kanadu.

Stále také není jasné, jak si nový režim učení poradí s takzvanými halucinacemi, tedy situacemi, kdy umělá inteligence uživateli předkládá sice přesvědčivě znějící, ale ve skutečnosti nepravdivé nebo vymyšlené informace. „Některé případy halucinací mohou působit úsměvně, ale podkopávají důvěru uživatelů ve výsledky vyhledávání a mohou veřejnost ve velkém měřítku mást. V oblastech jako zdravotnictví nebo finance navíc mohou AI halucinace představovat reálné riziko,“ upozorňuje v souvislosti se zaváděním umělé inteligence do vyhledávání Google také ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl.