Chátrající pivovar vedle pražské zoo ožil. Láká na burgery, živé podcasty a možná znovu rozvaří i pivo
Areál pivovaru koupil loni investor Matěj Turek, letos se v něm otevřela naplno Troya Praha. Tam bude 18. září živě natáčet i podcast Režim nerušit.
Historický areál Trojského pivovaru v sousedství pražské zoo znovu ožívá. V létě 2024 se tu otevřel podnik Troya, který funguje jako bistro, kulturní prostor i místo pro svatby nebo firemní večírky. I přesto o něm nejspíš slyšíte poprvé až letos. „Loňský ročník byl hodně pokusný, do projektu jsme naskočili na poslední chvíli,“ vysvětluje Josef Tajovský, který prostor vede.
Trojský pivovar má více než stoletou historii, ale posledních dvacet let byl spíš brownfieldem. Pokusy o jeho oživení přišly už kolem roku 2015, kdy o jeho koupi uvažoval magistrát hlavního města. Místo je ale obrovské a provozně i finančně náročné, takže deal tehdy nedopadl. Areál nakonec teprve v polovině loňského léta odkoupil investor Matěj Turek, který stojí třeba za fotbalovou Duklou.
„My jsme dostali možnost ho teď naplnit obsahem, než se rozhodne, co s ním bude dál. Spojili jsme partu lidí, kteří s Matějem spolupracují delší dobu – máme zkušenosti s gastronomií, kulturním programem i správou nemovitostí. Fungujeme jako kolektiv,“ popisuje Josef Tajovský, který vede také třeba podnik Burza #4 v Holešovické tržnici.
Podle něj proběhlo samotné převzetí areálu narychlo a první provozní kroky byly spíš testovací. „I když je tam v létě velký pohyb lidí, není to úplná výhra. Prostor je relativně zapadlý a zaplnit tak velký areál není jednoduché. Vést tam gastro jen na základě kolemjdoucích je dost složité,“ vysvětluje Tajovský.
Tým proto do letošní sezóny naskočil s už ucelenějším konceptem – dnes v Troyi najdete venkovní bistro, které nabízí pivo z Vinohradského pivovaru, domácí limonády, burgery i jejich vegetariánské verze. Funguje každý den, otevřeno je do osmi, během kulturního programu pak až do deseti večer.
Tím největším lákadlem, které letos přivedlo do Troyi tisíce nových lidí, je přitom koncept Letní podcastová scéna – ta během léta hostila 29 večerů s oblíbenými podcasty. Žádné hlasitější akce tady ale nenajdete, podnik musí totiž respektovat bezprostřední blízkost zvířat v zoologické zahradě.
Ačkoliv se jedná primárně o venkovní provoz se zastřešenou halou, s létem se tu nekončí. Už loni se tady konal vánoční trh, letos se zase zvažuje třeba myslivecký ples. V zimě tu také proběhla výstava Imaginárium ve spolupráci s hercem Matějem Formanem. „Byla úspěšná i finančně, bez grantu. Rádi bychom na to navázali,“ vysvětluje Tajovský.
Tým kolem Troyi aktuálně tvoří šest lidí, kteří se starají o provoz, dramaturgii i rozvoj podniku. Za sebou mají zkušenosti z Klubu Betlémská nebo Džungle Bkao a spolupracovali například na akcích jako Signal Festival, Prague Pride nebo Svět knihy. S investorem Matějem Turkem pak provozují i firmu Boom Events, která funguje jako portál na prodej vstupenek.
Plány s areálem do dalších let se zatím formují, možný je ale prý i samotný návrat k vaření piva – ideálně pod taktovkou zmíněného Vinohradského pivovaru, který Turek také vlastní. V tuto chvíli ale Troya zůstává hlavně podnikem s ambicí organicky růst. „Dává nám velkou tvůrčí svobodu. Můžeme realizovat spoustu nápadů a hledat, co je udržitelné. Do příštího roku by tady mělo přibýt třeba letní kino,“ uzavírá Tajovský.