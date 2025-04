Chce Dwayne Johnson Oscara? V novém filmu, kde ztvárnil legendárního zápasníka, ho skoro nepoznáte

Uložit 0

Dwayne Johnson patří mezi nejlépe placené, respektive nejvíce vydělávající hollywoodské herce. A není to zrovna proto, že by produkoval umělecky ambiciózní projekty pro náročné publikum – naopak, skoro jako by se jich štítil. Novinka The Smashing Machine nicméně vypadá jako něco výrazně jiného, než jsme u něj zvyklí. Dokonce jej ve filmu na první pohled není poznat, snaží se totiž rozplynout v postavě skutečného šampiona UFC Marka Kerra.

Kerr patří mezi legendy bojového sportu, stejně jako na jeho úspěchy se ale bohužel vzpomíná i na jeho úpadek. Zápasník, který má na kontě dvojnásobné vítězství v UFC v těžké váze, čtyřnásobné vítězství na Mistrovství světa ADCC a řadu dalších zlatých a stříbrných medailí, si v průběhu léčby četných zranění ze zápasů vybudoval závislost nejdříve na lécích proti bolesti, později i na těžkých drogách. Johnson ho ve filmu zachytí právě v období, kdy se snaží udržet si vrcholovou kondici, vypořádává se se závislostí a řeší komplikovaný vztah s přítelkyní i trenéry.

„Jsem v bodě mé kariéry, kdy se chci pouštět do věcí, které jsem dříve nedělal. Chci točit filmy, na kterých záleží, které zkoumají lidskost, těžké situace a bolest,“ řekl Johnson v rozhovoru pro Variety. The Smashing Machine režíroval Benny Safdie, jenž v minulosti natočil vychvalovaná dramata Dobrý časy a Drahokam. Jeho novinka vstoupí do českých kin 13. listopadu.